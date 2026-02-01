  • 24° C
Sonora

Buscadoras por la Paz Sonora reúnen a joven con sus padres

Cabe destacar que también están en busca de familiares de persona localizada en SLRC

Feb. 01, 2026
La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Sonora reafirmó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con los colectivos e instituciones, con un enfoque humanitario y de atención directa a las familias
El colectivo de las Buscadoras por la Paz Sonora, se encuentra en la búsqueda de los familiares de una persona localizada con vida en el municipio de San Luis Río Colorado, mientras que el colectivo de Madres Buscadoras de Sonora y la Comisión de Búsqueda de Personas Para el Estado de Sonora lograron reunir con sus padres a un joven.

En el primer caso, se está buscando a los familiares de Margarito Ventura Hernández, de 40 años de edad, quien se encuentra en San Luis Río Colorado, quien es originario de Coyuca de Benítez Guerrero, y su domicilio está en Lázaro Cárdenas de Michoacán.

Por otro lado, al concluir un recorrido el colectivo Madres Buscadoras de Sonora y la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora localizaron a Ricardo Aguanta Tetlale, originario de Chilapa, Guerrero, quien llevaba cinco años sin comunicación con sus padres y manifestó su deseo de reencontrarse con ellos.

Ante esto procedieron a brindar apoyo, trasladándolo a la casa hogar Luz y Salvación, en Hermosillo, para priorizar su seguridad y bienestar, además de proceder con su valoración y atención especializada en el Hospital Psiquiátrico Cruz del Norte por problemas de adicciones.

La Comisión de Búsqueda informó que finalmente el pasado 24 de enero, los padres del joven arribaron a Hermosillo y fue la misma dependencia quien continuó con el seguimiento del caso trasladando a Ricardo hasta el punto acordado para concretar el reencuentro familiar. "Cerramos un periodo de cinco años de incertidumbre". Por su parte la familia expresó su agradecimiento por las acciones realizadas que hicieron posible volver a verse.

Leova Peralta
Leova Peralta

Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

