Unión de Usuarios: Agua de Hermosillo rebasado por reportes

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Por la cantidad de reportes en temas de agua que está haciendo la ciudadanía en la capital del Estado, la Unión de Usuarios, señala que la dependencia está quedando rebasada al recibir más de cincuenta reportes en fugas y drenaje, señaló Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Federación de Uniones de Usuarios de Sonora.

Destacó que hay una serie de drenajes colapsados que afectan directamente el tema de salud y la calidad de vida, que al mismo tiempo afectan todos los servicios a los vecinos, subrayando que es un tema serio y grave.

"La verdad es que el agua de Hermosillo está siendo rebasada a nuestro juicio en este momento, derivado de la cantidad de reportes que los usuarios están interponiendo por diversos medios en actos de desesperación, lo cual son muy legítimos y válidos", expresó Peinado Luna.

También resaltó de manera muy precisa que los ciudadanos "tienen que bloquear alguna calle para ser atendidos a la brevedad, dado la incomodidad que producen los aromas del drenaje".

El dirigente indicó que urge que la autoridad municipal tenga una mejor gestión en cuanto a la vigilancia con agua de Hermosillo porque que no solamente se trata el tema de las fugas, que es algo muy serio estar perdiendo agua en una ciudad donde el líquido es escaso derivado de un sistema de distribución de agua obsoleto.

Asimismo, dijo que en cuanto al drenaje se refiere, que "simplemente ya es el acabose", al traer como consecuencia que el agua sucia corre por las calles como fugas que también llevan al deterioro de las calles volviéndose intransitables.