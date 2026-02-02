  • 24° C
Sonora

Unión de Usuarios: Agua de Hermosillo rebasado por reportes

Hay una serie de drenajes colapsados que afectan directamente el tema de salud y la calidad de vida

Feb. 02, 2026
Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Federación de Uniones de Usuarios de Sonora
Por la cantidad de reportes en temas de agua que está haciendo la ciudadanía en la capital del Estado, la Unión de Usuarios, señala que la dependencia está quedando rebasada al recibir más de cincuenta reportes en fugas y drenaje, señaló Ignacio Peinado Luna, dirigente de la Federación de Uniones de Usuarios de Sonora.

Destacó que hay una serie de drenajes colapsados que afectan directamente el tema de salud y la calidad de vida, que al mismo tiempo afectan todos los servicios a los vecinos, subrayando que es un tema serio y grave.

"La verdad es que el agua de Hermosillo está siendo rebasada a nuestro juicio en este momento, derivado de la cantidad de reportes que los usuarios están interponiendo por diversos medios en actos de desesperación, lo cual son muy legítimos y válidos", expresó Peinado Luna.

También resaltó de manera muy precisa que los ciudadanos "tienen que bloquear alguna calle para ser atendidos a la brevedad, dado la incomodidad que producen los aromas del drenaje".

El dirigente indicó que urge que la autoridad municipal tenga una mejor gestión en cuanto a la vigilancia con agua de Hermosillo porque que no solamente se trata el tema de las fugas, que es algo muy serio estar perdiendo agua en una ciudad donde el líquido es escaso derivado de un sistema de distribución de agua obsoleto.

Asimismo, dijo que en cuanto al drenaje se refiere, que "simplemente ya es el acabose", al traer como consecuencia que el agua sucia corre por las calles como fugas que también llevan al deterioro de las calles volviéndose intransitables.

Leova Peralta
Licenciada en Ciencias de la Comunicación. Inicié mi carrera como coordinadora de comunicación y difusión para regidores en el ayuntamiento de Hermosillo. Con más de 10 años de experiencia, me especializo en la elaboración de reportajes, redacción de notas, organización de ruedas de prensa y creación de contenido para redes sociales. También tengo formación en plataformas de edición, fotografía y manejo de cámaras de video.

