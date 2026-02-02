Muere el obispo de La Paz dos días después de que el Papa aceptara su renuncia

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Este 2 de febrero la Diócesis de La Paz en Baja California Sur, informó el fallecimiento de Monseñor Miguel Ángel Alba Díaz, a quien apenas el sábado el Papa León XIV le había aceptado su renuncia tras haber cumplido 75 años de edad el 24 de enero.

Alba Díaz fue pastor de la Diócesis de La Paz desde el año 2001 y la noticia de su muerte fue confirmada por Miguel Ángel Espinosa Garza, actual Obispo de La Paz, quien expresó que los fieles reciben la partida del obispo emérito "con tristeza en el corazón, pero llenos de esperanza cristiana".

En un mensaje pastoral, comparó el momento con el pasaje del anciano Simeón, subrayando que el fallecimiento ocurrió en la Fiesta de la Presentación del Señor o Día de la Candelaria.

ENFRENTÓ PROBLEMAS DE SALUD VARIOS AÑOS

Mons. Espinosa Garza destacó el legado espiritual de su antecesor y agradeció "el don de su vida, su generoso ministerio episcopal y su testimonio de fe, entrega y servicio", encomendando su alma a Dios y a la intercesión de la Virgen María.

La Diócesis de La Paz recordó que Mons. Alba Díaz enfrentó serios problemas de salud desde los primeros años de su episcopado. Apenas dos años después de asumir, sufrió una embolia, y más adelante padeció osteoporosis.

A pesar de ello, continuó la labor pastoral, visitando comunidades alejadas por tierra y mar, incluso con la salud visiblemente debilitada.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del Obispo Emérito, Mons. Miguel Ángel Alba Díaz.



Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, amistades y a la comunidad católica.



Nuestro respeto y solidaridad. pic.twitter.com/pMpVz3biFW — Gobierno de BCS (@GobBCS) February 2, 2026

REPICAN CAMPANAS EN SU HONOR

Al cumplir 71 años, el obispo manifestó su deseo de renunciar, pero el Papa Francisco le sugirió solicitar un obispo coadjutor. Así, en noviembre de 2022 fue nombrado Mons. Espinosa Garza, quien recibió la ordenación episcopal en enero de 2023.

Finalmente, la renuncia de Mons. Alba Díaz fue aceptada el 31 de enero de 2026 por el Papa León XIV.

La diócesis informó que este 2 de febrero, a las 17:00 horas, hora en que el obispo será recibido en el Santuario de Guadalupe, las campanas de todos los templos de la Diócesis sonarán en señal de luto.

El cuerpo del obispo emérito permanecerá allí hasta el miércoles 4 de febrero, cuando será trasladado a la Catedral para la celebración de la misa exequial, presidida por Mons. Espinosa Garza.