Nacional / México

Jóvenes Construyendo el Futuro 2026: inicia el periodo de postulaciones; Así puedes inscribirte

El programa abre una nueva etapa de incorporación dirigida a personas sin empleo, con requisitos básicos, fechas clave y el proceso para integrarse

Feb. 02, 2026
Jóvenes interesados realizan su registro en la plataforma oficial de Jóvenes Construyendo el Futuro para acceder a capacitación laboral y apoyo económico durante 2026
Las inscripciones para Jóvenes Construyendo el Futuro 2026 ya se encuentran abiertas desde este 2 de febrero, ofreciendo a miles de jóvenes la oportunidad de integrarse a un esquema de capacitación laboral que busca facilitar su acceso al mercado de trabajo. El programa federal está dirigido a personas que actualmente no estudian ni cuentan con un empleo formal y que desean adquirir experiencia en distintos sectores productivos.

La iniciativa conecta a jóvenes de entre 18 y 29 años con Centros de Trabajo, como empresas, talleres u organizaciones, donde reciben capacitación práctica durante un periodo de hasta doce meses. El objetivo es fortalecer sus habilidades y competencias para mejorar sus posibilidades de inserción laboral al concluir el proceso.

APOYO ECONÓMICO Y BENEFICIOS

Durante 2026, cada aprendiz recibe un apoyo mensual de 9 mil 582 pesos, cantidad ajustada conforme al salario mínimo vigente. A esto se suma el acceso a seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades generales, maternidad y riesgos de trabajo, brindando mayor protección durante la capacitación.

¿CÓMO REGISTRARSE EN JÓVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO?

El registro es gratuito y se realiza únicamente en la plataforma oficial jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx. Los pasos para completar la inscripción son los siguientes:

  • Ingresar al sitio oficial del programa.
  • Seleccionar la opción “Registro de aprendiz”.
  • Capturar los datos personales solicitados.
  • Indicar el domicilio en el mapa para localizar Centros de Trabajo cercanos.
  • Subir una fotografía reciente conforme a los lineamientos.
  • Descargar y aceptar la carta compromiso.
  • Confirmar la información para finalizar el registro.

FECHAS Y ESPACIOS DISPONIBLES

El periodo de inscripciones permanecerá abierto hasta que se ocupen todos los espacios disponibles. En esta convocatoria se habilitarán 36 mil lugares en zonas focalizadas, mientras que la meta anual para 2026 contempla la incorporación de 500 mil jóvenes a nivel nacional.

Los aprendices pueden elegir entre nueve áreas de especialización: Cultura y deportes, Administrativa, Ventas, Servicios, Agropecuarios, Oficios, Industrial, Ciencia y tecnología y Salud. Las jornadas van de cinco a ocho horas diarias, cinco días a la semana, y al concluir los doce meses se entrega un certificado que avala las competencias adquiridas.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
