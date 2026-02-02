  • 24° C
Nacional / México

¿El 14 de febrero es festivo? Lo que dice la Ley Federal del Trabajo en 2026

Ante los festejos del 14 de febrero, muchas personas se preguntan si es un día de descanso obligatorio o deberán acudir a trabajar

Feb. 02, 2026
Se acerca el 14 de febrero, Día de San Valentín, una de las fechas más esperadas por millones de personas en México, quienes aprovechan para celebrar el amor y la amistad con su pareja, amigos o familiares. Durante esta jornada es común ver restaurantes llenos, cafeterías abarrotadas, parques concurridos y una intensa actividad comercial impulsada por la compra de flores, chocolates y regalos.

Sin embargo, ante los festejos programados para este sábado 14 de febrero, muchas personas se preguntan si se trata de un día de descanso obligatorio o si deberán acudir a trabajar con normalidad. La duda es recurrente cada año, especialmente entre quienes planean reuniones, viajes cortos o celebraciones especiales.

¿EL 14 DE FEBRERO ES FESTIVO?

Para despejar esta inquietud, es necesario consultar la Ley Federal del Trabajo (LFT), que es la norma jurídica encargada de regular las relaciones laborales en México y de establecer cuáles son los días de descanso obligatorio para los trabajadores.

De acuerdo con lo que señala la LFT en su artículo 74, el 14 de febrero no está contemplado como día festivo oficial, por lo que no es un día de descanso obligatorio.

Esto significa que, pese a su importancia social y cultural, los trabajadores están obligados a presentarse en sus centros de trabajo de manera habitual, siempre y cuando así lo marque su jornada laboral.

Asimismo, al no tratarse de un día festivo oficial ni inhábil, laborar el 14 de febrero no genera derecho a un pago extra, ya sea doble o triple. Este tipo de remuneración adicional únicamente aplica cuando los empleados trabajan en días de descanso obligatorio establecidos por la ley, como el 1 de enero, el 16 de septiembre o el tercer lunes de noviembre, entre otros.

Aun así, muchas personas optarán por celebrar antes o después de su jornada laboral para no dejar pasar una de las fechas más simbólicas del año.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

