Operativo masivo en Concordia, Sinaloa por mineros desaparecidos; conoce los detalles

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Gobierno de México fortaleció de manera significativa las labores de localización de 10 mineros desaparecidos en el municipio de Concordia, Sinaloa, a partir del domingo 1 de febrero de 2026. La acción fue ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla.

El gobernador Rubén Rocha Moya informó sobre el aumento de personal y medios aéreos mediante un mensaje publicado en la red social X, destacando el despliegue de recursos para acelerar la búsqueda.

El operativo cuenta con 1,190 efectivos, distribuidos de la siguiente manera:

800 elementos del Ejército Mexicano

270 integrantes de Fuerzas Especiales

100 elementos de la Guardia Nacional

20 agentes ministeriales

Además, se incorporaron tres helicópteros artillados y dos aviones T-6C Texan para labores de reconocimiento y apoyo aéreo en la región serrana.

LOGÍSTICA DEL OPERATIVO

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, las tareas iniciaron a las 13:45 horas del 1 de febrero como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. El personal fue trasladado vía aérea desde la Ciudad de México y otras entidades usando:

Una aeronave Boeing 737 de transporte pesado

Dos aviones T-6C

Tres helicópteros de la Fuerza Aérea Mexicana

El objetivo principal es reforzar la búsqueda de los mineros, en coordinación con autoridades locales, estatales y federales.

COORDINACIÓN Y RESPETO A DERECHOS HUMANOS

La Defensa Nacional aseguró que las labores se realizan respetando la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con apego estricto a los derechos humanos, con el fin de proteger a la población y avanzar en la localización de los trabajadores.

También participan la Guardia Nacional y personal especializado en investigación, apoyado con tecnología avanzada para rastreo y análisis de información en campo.

Hasta el momento no se han reportado hallazgos concretos. Sin embargo, el aumento de fuerzas terrestres y aéreas permitirá ampliar el radio de búsqueda, mejorar la vigilancia en zonas de difícil acceso y acelerar las labores de localización.

El caso sigue siendo prioridad federal debido al número de personas desaparecidas y las condiciones de riesgo que caracterizan la región serrana de Concordia.