Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado; Estas fueron las razones

El senador Adán Augusto López Hernández anunció este domingo 1º de febrero de 2026 que ha decidido dejar la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado de la República, una de las bancadas más importantes de la Cámara Alta. La decisión fue comunicada al inicio de una reunión plenaria de legisladores morenistas, donde explicó que no solicitará licencia y se mantendrá como senador activo.

Su salida de este cargo también implica dejar la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aunque López Hernández aclaró que continuará trabajando por el partido y el movimiento de la Cuarta Transformación desde otras tareas políticas. En su lugar, el senador Ignacio Mier Velazco fue designado como nuevo coordinador de la bancada mayoritaria.

PERFIL Y TRAYECTORIA POLÍTICA

Es un político con una trayectoria que incluye cargos tanto en el gobierno federal como en el legislativo. Fue gobernador de Tabasco y también se desempeñó como secretario de Gobernación durante el sexenio anterior, además de haber sido candidato presidencial en el proceso interno de Morena. Desde hace tiempo era coordinador de la bancada de Morena en el Senado, posición que ejerció con influencia en la agenda legislativa de la mayoría parlamentaria.

MOTIVOS DE SU RENUNCIA Y NUEVAS RESPONSABILIDADES

En su mensaje a los senadores, López Hernández explicó que deja la coordinación porque considera que ha cumplido con algunas de las tareas que tenía encomendadas, como consolidar una mayoría calificada y avanzar en los objetivos legislativos del movimiento. Señaló que ahora se enfocará en el trabajo político territorial en todo el país, especialmente en las circunscripciones con mayor padrón electoral, con miras a las elecciones estatales y federales de 2027.

Reiteró su compromiso con Morena y con la Cuarta Transformación, y descartó que su renuncia tenga que ver con la búsqueda de un cargo diplomático. Aseguró que seguirá apoyando las estrategias del partido desde el terreno político y legislativo.

Mier es un legislador con experiencia en la Cámara de Diputados, donde fue presidente de la Jucopo y dirigente parlamentario, y ahora tomará las riendas de los esfuerzos legislativos de Morena en el Senado.