Asesinan en Colima a dos familiares de Mario Delgado, secretario de Educación

Dos familiares del secretario de Educación Pública y una de las figuras más visibles de Morena, Mario Delgado, fueron presuntamente asesinadas en el estado de Colima, entidad que enfrenta una grave crisis de inseguridad relacionada con la presencia del crimen organizado.

El hecho violento fue confirmado públicamente por el diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Felipe Delgado Carrillo, a través de sus redes sociales, mientras que medios locales comenzaron a difundir la información durante las primeras horas del sábado.

UN GRUPO ARMADO IRRUMPIÓ EN SU VIVIENDA

De acuerdo con los reportes, las víctimas fueron identificadas como María Eugenia Delgado, conocida como "Geña", y su hija Sheila Amezcua Delgado, quienes habrían sido atacadas durante la madrugada al interior de su domicilio, ubicado en la colonia Placetas.

Según versiones preliminares, un grupo armado irrumpió en la vivienda mientras ambas mujeres descansaban y perpetró el ataque.

El hermano del titular de la Secretaría de Educación Pública señaló que sus tías habían denunciado en diversas ocasiones las condiciones de inseguridad que enfrentaban en la zona. De acuerdo con su testimonio, las mujeres vivían bajo constante riesgo y habían solicitado apoyo a las autoridades locales sin recibir una respuesta efectiva.

NO SE HAN DADO MÁS DETALLES DEL ATAQUE

Como parte de ese contexto de violencia, indicó que eran acosadas de manera recurrente por un grupo de personas con problemas de adicción, lo que incrementaba la sensación de vulnerabilidad en la colonia.

Hasta el momento, las autoridades estatales no han emitido un comunicado oficial que confirme los hechos ni han proporcionado detalles sobre las circunstancias del ataque o posibles responsables. El caso se suma a la lista de hechos violentos registrados en Colima, uno de los estados con mayores índices de homicidios en el país.