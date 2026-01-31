VIDEO | Captan momento exacto en que niñas se escapan de casa hogar en La Paz

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La noche del viernes 30 de enero se reportó la fuga de un grupo de niñas y adolescentes de la Casa Cuna Casa Hogar ubicada en la colonia 8 de Octubre, en la ciudad de La Paz, Baja California Sur, luego de que presuntamente rompieran una ventana del inmueble para salir de las instalaciones.

El hecho generó alarma entre la ciudadanía y abrió nuevamente el debate sobre las condiciones de seguridad, supervisión y atención dentro del albergue estatal.

ASÍ FUE LA FUGA DE LAS MENORES DE EDAD DE LA CASA HOGAR

De acuerdo con información difundida en redes sociales y confirmada por medios locales, las menores habrían escapado desde un segundo piso del edificio.

En las imágenes se aprecia cómo las niñas descienden con ayuda de una tela improvisada y, una vez en el exterior, se agrupan y abandonan el perímetro sin que se registre intervención inmediata del personal de vigilancia.

El material audiovisual no solo evidenció la forma en que se concretó la fuga, sino que reforzó cuestionamientos sobre la supervisión nocturna en la institución.

BÚSQUEDA DE LAS MENORES DE EDAD

Tras conocerse los hechos, autoridades estatales y municipales activaron los protocolos correspondientes.

Dos horas después de la difusión del video, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur activó el Protocolo Alba para la localización de tres niñas, dos de 16 años y una de 13, quienes fueron encontradas la mañana del viernes 31 de enero.

Algunas de las menores presentaban lesiones menores, presuntamente derivadas del intento de fuga.

MÁS CASOS DE FUGA DE NIÑAS DE CASA HOGAR

Este episodio se suma a otro más ocurrido apenas días antes, el martes 27 de enero, cuando también se reportó la fuga de tres niñas de la misma institución, quienes fueron localizadas horas después.

La recurrencia de estos hechos ha fortalecido la percepción de que los egresos no planificados en Casa Cuna no son situaciones aisladas.

La problemática ha sido documentada desde hace años. En 2016, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California Sur advirtió que adolescentes mayores requerían un modelo de atención distinto.

Más recientemente, en noviembre de 2024, el Sistema Estatal DIF reconoció públicamente la preocupación que generan estas fugas y anunció la implementación de nuevos protocolos de seguridad.

Actualmente, la Casa Cuna Casa Hogar de La Paz resguarda a más de 70 niñas, niños y adolescentes.

Las imágenes difundidas este viernes no solo muestran una fuga más, sino que reavivan un debate pendiente sobre la seguridad, el acompañamiento emocional y la efectividad del modelo de atención para adolescentes bajo tutela institucional.