ATDT confirma hackeo a instituciones gubernamentales; DIF Sonora entre dependencias afectadas

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) confirmó que investiga un supuesto hackeo a diversas instituciones gubernamentales, entre las que se encuentra el DIF Sonora, junto con dependencias federales y estatales como la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el sector Salud.

De acuerdo con una tarjeta informativa emitida por la ATDT, el análisis preliminar indica que la información difundida ya había circulado previamente por el mismo grupo, por lo que no se ha identificado, hasta el momento, la publicación de datos sensibles ni una vulneración directa a la infraestructura tecnológica de las autoridades.

¿QUIÉNES PUDIERAN SER AFECTADOS?

La dependencia informó que los accesos detectados se dieron principalmente en sistemas obsoletos desarrollados y administrados por proveedores privados para entidades federativas, y que se trató del uso de usuarios y contraseñas válidos, los cuales fueron inhabilitados de manera inmediata al detectarse la amenaza.

Sin embargo, el especialista en ciberseguridad Gómez Villaseñor señaló que, en el caso de la SEP y Salud, sí se habría vulnerado información correspondiente a alrededor de 17 mil empleados, incluyendo CURP, nombre completo, cargo y correo electrónico, lo que ha generado preocupación sobre la protección de datos personales en el sector público.

Las autoridades aseguraron que todos los protocolos de seguridad fueron activados desde el primer momento, y recordaron que la obtención, posesión o difusión no autorizada de información constituye un delito que será denunciado formalmente.

La ATDT destacó que desde octubre de 2024 cuenta con un área especializada en ciberseguridad, la cual ha capacitado a más de 600 servidores públicos, emitido alertas tempranas y publicado el Plan Nacional de Ciberseguridad 2025-2030, con el objetivo de prevenir fugas de información y fortalecer la protección digital en México.