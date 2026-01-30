  • 24° C
Nacional / México

Ejército realiza simulacro antiterrorista en el Metro CDMX rumbo al Mundial 2026

El despliegue tuvo lugar en la estación Pantitlán, una de las más importantes del Sistema de Transporte Colectivo (STC)

Ene. 30, 2026
El ejercicio se realizó una vez concluido el horario de servicio.

Elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano realizaron un ejercicio antiterrorista dentro de las instalaciones del Metro de la Ciudad de México, como parte de un plan de preparación en materia de seguridad ante eventos de gran escala, como el Mundial de la FIFA 2026.

El despliegue tuvo lugar en la estación Pantitlán, una de las más importantes del Sistema de Transporte Colectivo (STC), ya que conecta las líneas 1, 5 y A. Decenas de militares simularon una situación de riesgo al interior del Metro, recorriendo pasillos, andenes y convoyes con armas de alto poder, escudos tácticos, lanzacohetes y equipo de visión nocturna.

ASÍ FUE EL OPERATIVO

De acuerdo con información publicada por El Universal, el ejercicio se llevó a cabo una vez concluido el horario de servicio, por lo que no se registraron afectaciones para los usuarios del transporte público. Hasta el momento, ninguna autoridad capitalina o federal ha emitido una postura oficial sobre el operativo.

En las imágenes difundidas en redes sociales se observa a los elementos castrenses ingresar a la estación, asegurar áreas estratégicas y abordar trenes para simular la detención de presuntos delincuentes, todo ello mientras las instalaciones permanecían vacías.

El Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano fue creado hace 39 años y está integrado por aproximadamente 4 mil elementos altamente capacitados para operar en entornos complejos y adversos. Sus misiones incluyen la prevención y combate al terrorismo, el narcotráfico y el rescate de personas en situaciones de alto riesgo.

César Leyva
