Así recibieron a Claudia Sheinbaum en Tijuana; Entre manifestaciones y reclamos de asistentes

Este viernes, a las afueras del Cuartel Morelos en Tijuana, un grupo de policías jubilados, incapacitados y viudas de agentes activos se reunió para exigir mejoras en sueldos, pensiones y jubilaciones justas. La manifestación coincidió con la llegada de la presidenta Claudia Sheinbaum a la ciudad para participar en una conferencia de prensa.

Los participantes portaron pancartas y realizaron consignas para visibilizar la situación de quienes dedicaron años al servicio policial. Entre sus principales demandas se encuentran la actualización de pensiones conforme al costo de vida actual, apoyo para agentes incapacitados y reconocimiento a las familias de los oficiales fallecidos en cumplimiento del deber.

Representantes del grupo afirmaron que la protesta busca un diálogo directo con las autoridades para garantizar que sus derechos sean respetados y que los beneficios otorgados sean acordes con su servicio.

SEGURIDAD Y LOGÍSTICA DURANTE LA MANIFESTACIÓN

La Secretaría de Seguridad Pública local desplegó un operativo para mantener el orden y asegurar la integridad de los manifestantes y de los asistentes a la conferencia. Hasta el momento, no se han reportado incidentes graves ni confrontaciones con las fuerzas de seguridad.

En Tijuana y otras ciudades del país, los policías retirados y sus familias han denunciado en repetidas ocasiones que las pensiones no reflejan los riesgos y la dedicación de su labor. La protesta de este viernes es una de varias realizadas a nivel estatal para llamar la atención de los funcionarios federales y locales sobre la necesidad de revisar la política de jubilaciones y pensiones del sector.