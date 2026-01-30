"Los Chapitos" estarían vinculados al secuestro de ingenieros en mina de Sinaloa, afirma Harfuch

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que autoridades federales ya se encuentran en coordinación con instancias estatales para esclarecer la desaparición de 10 trabajadores en Sinaloa, ocurrida el pasado 24 de enero.

La información fue dada a conocer durante la conferencia matutina del pueblo de este viernes 30 de enero. Durante su intervención, el funcionario aseguró que todas las instituciones que integran el gabinete de seguridad participan activamente en la búsqueda de las víctimas.

ACCIONES DE BÚSQUEDA DE TRABAJADORES DESAPARECIDOS

"Estamos en búsqueda, todas las instituciones del gabinete de seguridad, y ya estamos participando también en la investigación", afirmó García Harfuch ante los medios.

Detalló que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Ejército Mexicano mantienen un despliegue operativo en la zona de Concordia, donde se reportó la privación ilegal de la libertad de los trabajadores.

El objetivo principal es la localización de las personas desaparecidas y el fortalecimiento de las labores de inteligencia en la región.

Al ser cuestionado sobre un posible contacto con el Gobierno de Canadá y con la empresa minera para la que laboraban los empleados, el secretario señaló que, hasta el momento, se desconoce si la Secretaría de Relaciones Exteriores ha establecido comunicación formal.

No obstante, subrayó que el caso continúa bajo seguimiento permanente por parte del Gobierno Federal.

García Harfuch agregó que, de acuerdo con los primeros reportes, no se tiene registro de amenazas previas dirigidas a los trabajadores de la compañía.

Sin embargo, precisó que las investigaciones continúan y se sigue recopilando información relevante.

En ese contexto, reveló que en la zona donde ocurrieron los hechos opera una célula del grupo criminal conocido como "Los Chapitos", y que ya se tiene identificado a uno de los líderes que actúa en el área, quien también es buscado por las autoridades.

NOMBRES DE LOS TRABAJADORES DESAPARECIDOS DE LA MINA VIZSLA SILVER

Los trabajadores desaparecidos, ingenieros y personal operativo, prestaban sus servicios a la empresa minera canadiense Vizsla Silver. Fueron privados de la libertad tras salir del campamento donde pernoctaban, ubicado en el fraccionamiento La Clementina, en el municipio de Concordia.

Entre las víctimas se encuentran siete ingenieros:

José Ángel Hernández Vélez

Francisco Antonio Esparza Yáñez

José Manuel Castañeda Hernández

Saúl Alberto Ochoa Pérez

Antonio de la O Valdez

Ignacio Aurelio Salazar Flores

Además, fueron secuestrados cuatro proveedores de seguridad:

José Antonio Jiménez Nevárez

Javier Emilio Valdez Valenzuela

Javier Guillermo Vargas Valle

Miguel Tapia Rayón

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que recibió la denuncia formal el mismo 24 de enero y abrió una carpeta de investigación por el delito de desaparición cometida por particulares.

En los operativos participan autoridades estatales, federales y la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, aunque hasta ahora no se ha informado sobre el paradero de las víctimas.

Tras el incidente, Vizsla Silver anunció la suspensión temporal de operaciones en el proyecto Pánuco y señaló que existe una investigación en curso, aunque la información disponible es limitada.

Las familias de los trabajadores han manifestado que no han recibido llamadas de extorsión ni solicitudes de rescate, por lo que solicitaron que se intensifique la búsqueda y se sumen más dependencias de seguridad.