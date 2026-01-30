  • 24° C
Nacional / México

Célula de los Chapitos, responsable de ataque a legisladores de Movimiento Ciudadano

Autoridades federales confirmaron avances tras hechos violentos ocurridos en Sinaloa, con resguardo permanente para personas heridas e investigación

Ene. 30, 2026
Personal de seguridad custodia el hospital donde permanecen los diputados heridos tras el ataque armado en Culiacán, Sinaloa
Este viernes 30 de enero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en la conferencia matutina que una célula delictiva vinculada al grupo conocido como Los Chapitos estaría detrás del ataque armado contra dos diputados locales de Movimiento Ciudadano en Culiacán, Sinaloa, ocurrido el miércoles 28 de enero. Además, aseguró que existen avances en la investigación y que hay custodia reforzada en el hospital donde se encuentran los legisladores heridos.

El atentado se registró alrededor del mediodía cuando los diputados Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya Ojeda viajaban en su vehículo por el centro de Culiacán, en las inmediaciones del paseo Niños Héroes. Hombres armados abrieron fuego contra la unidad, dejando a ambos políticos heridos, quienes fueron trasladados a un hospital de la localidad para recibir atención médica. También resultó lesionado uno de sus escoltas durante el incidente.

INVESTIGACIÓN Y PARTICIPACIÓN DE LOS CHAPITOS

Durante la conferencia, el titular de Seguridad afirmó que las pesquisas iniciales apuntan a que una célula delictiva relacionada con Los Chapitos fue la responsable del atentado. Las autoridades han estado analizando imágenes de videovigilancia y recopilando evidencia para seguir la ruta de escape de los agresores y determinar la dinámica completa del hecho.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por intento de homicidio y el Gabinete de Seguridad federal trabaja en conjunto con la administración estatal para esclarecer los hechos. Según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ya se han registrado algunas detenciones relacionadas con este caso, aunque no se han divulgado detalles sobre las identidades de los aprehendidos.

Por su parte, la presidenta Sheinbaum ha anunciado que viajará próximamente a la entidad junto con integrantes de su gabinete de seguridad para supervisar la situación y reunirse con autoridades locales. Este reforzamiento responde a un contexto de violencia persistente en la región, que ha llevado a la movilización de miles de efectivos en diferentes momentos.

Hasta el momento no se ha difundido información oficial sobre el paradero de todos los responsables del ataque ni sobre el estado definitivo de salud de los legisladores, por lo que las investigaciones continúan.

Fernanda Rodríguez
