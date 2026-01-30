¿Se paga doble o triple si trabajo el lunes 2 de febrero? Esto dice la Ley Federal del Trabajo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Aunque para muchas personas los días festivos representan una oportunidad para descansar o convivir en familia, existen sectores laborales que no pueden detener sus actividades por la naturaleza de los servicios que prestan, como hospitales, transporte, seguridad, comercio y restaurantes, entre otros.

El próximo lunes 2 de febrero de 2026, fecha que para muchos será puente laboral y escolar. Sin embargo, no todos podrán disfrutarlo como descanso, por lo que resulta fundamental conocer qué dice la Ley Federal del Trabajo (LFT) sobre la remuneración en estos casos y cuáles son los derechos de los trabajadores.

¿POR QUÉ EL 2 DE FEBRERO ES DÍA DE DESCANSO OBLIGATORIO?

Aunque popularmente el 2 de febrero se relaciona con el Día de la Candelaria, el descanso no se otorga por esta celebración religiosa, sino por la conmemoración del Aniversario de la Constitución Mexicana de 1917.

La fecha oficial es el 5 de febrero, pero conforme a la legislación laboral y al calendario oficial, este día se recorre al primer lunes del mes para favorecer fines de semana largos y dinamizar la actividad turística y comercial. En 2026, ese descanso cae el lunes 2 de febrero.

¿SE PAGA DOBLE O TRIPLE SI TRABAJO EL LUNES 2 DE FEBRERO?

La Ley Federal del Trabajo establece que cuando un trabajador presta sus servicios en un día de descanso obligatorio, debe recibir su salario normal más un pago doble adicional por laborar en esa fecha.

Esto significa que el trabajador recibe:

Su salario diario normal.

Más un pago doble por trabajar en día festivo.

En total, el pago equivale a tres veces el salario diario, lo que comúnmente se conoce como pago triple.

Este beneficio aplica para cualquier persona que tenga una relación laboral formal, independientemente del puesto que desempeñe.

¿QUÉ HACER SI NO SE CUMPLE CON EL PAGO CORRESPONDIENTE?

Si un empleador no paga correctamente el día trabajado, el trabajador puede acudir a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (Profedet) para recibir asesoría y orientación gratuita.

Este organismo ofrece acompañamiento legal y puede intervenir para mediar entre patrón y empleado con el fin de garantizar que se respeten los derechos laborales establecidos en la ley.

Los servicios de Profedet son gratuitos y están disponibles tanto de manera presencial como telefónica y en línea.

Especialistas laborales señalan que muchos trabajadores desconocen que deben recibir un pago triple por laborar en días festivos, por lo que en ocasiones aceptan pagos incorrectos o incluso reciben su salario normal sin compensación adicional.

Por ello, recomiendan revisar recibos de nómina y aclarar cualquier duda con el área de recursos humanos o acudir a instancias oficiales si existe alguna irregularidad.