Fundación "Mundo Patitas" habla del futuro de Lobito, el perrito agredido en Naucalpan

El caso de Lobito, el perrito que fue brutalmente arrojado por unas escaleras en Naucalpan, Estado de México, sigue generando atención y solidaridad. Este fin de semana, la asociación civil Mundo Patitas informó sobre el estado de salud y el futuro del lomito, quien se recupera tras una cirugía ortopédica.

De acuerdo con la fundación, Lobito muestra avances alentadores, aunque su proceso médico aún no concluye y permanece bajo observación especializada.

LOBITO SE RECUPERA TRAS CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Mundo Patitas detalló que Lobito fue sometido a una cirugía para atender las graves lesiones que sufrió, principalmente una fractura de cadera. Actualmente, el perrito ya se alimenta bien, ha logrado ponerse de pie y responde de forma positiva a los cuidados médicos.

Sin embargo, los especialistas del hospital veterinario en la Ciudad de México donde es atendido continúan evaluando su evolución. No se descarta que sea necesaria una segunda intervención quirúrgica, dependiendo de cómo responda su cuerpo en las próximas semanas.

El tiempo estimado de rehabilitación de Lobito va de dos a seis semanas, periodo clave para determinar si podrá recuperar completamente la movilidad.

Pie de foto: Lobito es atendido en un hospital veterinario especializado en la Ciudad de México tras sufrir una grave agresión. Foto: Mundo Patitas.

ANALIZAN UNA POSIBLE NUEVA CIRUGÍA

Los médicos veterinarios señalaron que la gravedad de la fractura obliga a mantener una vigilancia constante. El objetivo principal es que Lobito pueda volver a caminar y tener una vida lo más digna posible, pese a su edad aproximada de 10 años.

La fundación explicó que cualquier decisión médica se tomará priorizando el bienestar del perrito y minimizando el dolor o el riesgo para su salud.

LOBITO SERÁ PUESTO EN ADOPCIÓN RESPONSABLE

Una vez que concluya su proceso de recuperación, Mundo Patitas informó que Lobito será puesto en adopción responsable. La asociación considera que el lomito merece pasar el resto de su vida en un hogar donde reciba cuidados, cariño y atención constante.

La fundación adelantó que el proceso de adopción será cuidadoso, con el fin de garantizar que Lobito llegue a una familia comprometida con su bienestar físico y emocional.



AVANZA LA INVESTIGACIÓN POR MALTRATO ANIMAL

En paralelo a su recuperación, las autoridades abrieron una carpeta de investigación contra el presunto agresor, un vecino de la colonia San Lorenzo Totolinga, en Naucalpan. El ataque quedó evidenciado en un video difundido en redes sociales, lo que provocó indignación y una fuerte reacción ciudadana.

Personal de Bienestar Animal de Naucalpan fue quien rescató a Lobito tras la agresión, ocurrida luego de que un individuo lo arrojara desde una altura aproximada de 10 metros.

El alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez, aseguró que el caso no quedará impune y que se aplicarán sanciones ejemplares para prevenir futuros actos de crueldad contra los animales.

COMPROMISO CON LA PROTECCIÓN ANIMAL

Las autoridades municipales agradecieron la rápida respuesta de Bienestar Animal y de Mundo Patitas, así como la colaboración ciudadana que permitió visibilizar el caso y activar los protocolos de rescate.

El gobierno local reiteró su compromiso con la protección y el bienestar animal, y llamó a la población a denunciar cualquier caso de maltrato. Asimismo, afirmó que dará seguimiento al proceso de recuperación de Lobito y a la investigación legal en curso.

CASTIGO AL MALTRATO ANIMAL EN MÉXICO

En México, el maltrato animal es un delito tipificado principalmente a nivel estatal. Las sanciones varían según la entidad, pero en casos graves pueden incluir penas de prisión y multas económicas.

En el Estado de México, el maltrato animal puede castigarse con entre 6 meses y 3 años de prisión, además de multas económicas. Las penas pueden aumentar si existen agravantes, como la difusión del acto en redes sociales.

Las autoridades reiteran que denunciar es fundamental para combatir la violencia contra los animales y garantizar que estos actos no queden impunes.

