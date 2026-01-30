  • 24° C
Nacional / México

Hallan 24 cuerpos en 12 fosas clandestinas en Baja California, cerca de la frontera con Sonora

Los hechos ocurrieron en la colonia Miguel Alemán muy cerca de San Luis Río Colorado y del límite internacional

Ene. 30, 2026
Al momento no se ha informado de la identidad de las víctimas.
Al momento no se ha informado de la identidad de las víctimas.

El hallazgo de 12 fosas clandestinas con un total de 24 cuerpos fue reportado en una zona de Baja California, cercana a la frontera con Estados Unidos y colindante con el estado de Sonora, lo que activó un amplio operativo de búsqueda e investigación.

Los hechos ocurrieron en la colonia Miguel Alemán, comunidad ubicada en las inmediaciones de San Luis Río Colorado, a pocos kilómetros del límite internacional con Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por el periodista Alberto Sánchez Mares, autoridades y colectivos de búsqueda que participan en las labores no descartan que puedan localizarse más restos humanos en el área, debido a las características del terreno y del sitio intervenido.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial la identidad de las víctimas, ni el tiempo que los cuerpos habrían permanecido enterrados. Las investigaciones continúan mientras avanzan los trabajos de excavación y análisis forense.

César Leyva
