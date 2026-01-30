Hallan 24 cuerpos en 12 fosas clandestinas en Baja California, cerca de la frontera con Sonora

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El hallazgo de 12 fosas clandestinas con un total de 24 cuerpos fue reportado en una zona de Baja California, cercana a la frontera con Estados Unidos y colindante con el estado de Sonora, lo que activó un amplio operativo de búsqueda e investigación.

Los hechos ocurrieron en la colonia Miguel Alemán, comunidad ubicada en las inmediaciones de San Luis Río Colorado, a pocos kilómetros del límite internacional con Estados Unidos.

De acuerdo con información difundida por el periodista Alberto Sánchez Mares, autoridades y colectivos de búsqueda que participan en las labores no descartan que puedan localizarse más restos humanos en el área, debido a las características del terreno y del sitio intervenido.

Hasta el momento, no se ha informado de manera oficial la identidad de las víctimas, ni el tiempo que los cuerpos habrían permanecido enterrados. Las investigaciones continúan mientras avanzan los trabajos de excavación y análisis forense.