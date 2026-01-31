Captan a Guadalupe Taddei en camioneta de lujo valuada en más de 2 millones de pesos y desata críticas

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La reciente polémica por el uso de vehículos de lujo por parte de altos funcionarios públicos se reavivó, luego de que la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei, fue captada abordando una camioneta BMW X5 blindada, cuyo valor supera los dos millones de pesos.

El hecho ocurre apenas días después del escándalo que involucró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por la adquisición de camionetas de alto costo para sus ministros.

El pasado viernes 30 de enero, tras concluir una sesión del Consejo General del INE, Taddei abandonó las instalaciones del organismo electoral a bordo de una camioneta BMW X5 color negro.

El valor comercial del vehículo oscila entre un millón 600 mil y 2 millones 194 mil 900 pesos, sin considerar el costo adicional del blindaje, visible en los cristales del automóvil.

GUADALUPE TADDEI EVADE PREGUNTA DE PERIODISTA

Guadalupe Taddei, presidente del INE, también estrenó una camionetota machuchona que cuesta casi 2 millones de pesos sin considerar el blindaje. Cuando @latinus_us le preguntó, no supo ni qué hacer y mejor huyó. Otra que se suma a los "austeros". Pff.pic.twitter.com/G5Lpl32CmH — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) January 31, 2026

Al ser cuestionada por un periodista del medio Latinus sobre si el vehículo era de su propiedad, la consejera presidenta evitó responder.

De acuerdo con la normativa interna del INE, los 11 consejeros electorales tienen asignada para su movilidad una camioneta Chevrolet Captiva.

No obstante, desde su designación como presidenta del organismo en 2023, Guadalupe Taddei utilizaba una Volkswagen Taos color gris, distinta a la flotilla institucional.

Desde inicios de 2024, ha sido vista de manera recurrente en la camioneta BMW, la cual, según reportes de Latinus, no estaría registrada en el Registro Público Vehicular.

RESPUESTA Y MEDIDAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA

Uno de los episodios que más llamó la atención ocurrió el pasado 13 de enero, cuando Taddei acudió a una reunión con Pablo Gómez Álvarez, presidente de la comisión presidencial para la reforma electoral, utilizando dicho vehículo de lujo, lo que reavivó cuestionamientos sobre congruencia, austeridad y transparencia en el uso de recursos y privilegios asociados al cargo.

Este caso se da en paralelo a la controversia que enfrenta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual anunció que devolverá las camionetas de lujo adquiridas para sus ministros, argumentando un apego al principio de austeridad.

El presidente de la SCJN, Hugo Aguilar, señaló que la austeridad no es un acto simbólico, sino una política de administración responsable, y afirmó que los vehículos podrán ser reasignados a personas juzgadoras que enfrenten mayores riesgos.

Aguilar subrayó que la seguridad institucional no debe confundirse con lujo y aseguró que prescindir de estas camionetas no afectará el funcionamiento del máximo tribunal.

Incluso afirmó que estaría dispuesto a trasladarse en el Metro de la Ciudad de México si fuera necesario, reforzando el mensaje de sobriedad que la Corte busca proyectar.