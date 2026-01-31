México mantendrá ayuda humanitaria a Cuba pese a presiones de Estados Unidos, afirma la SRE

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El gobierno de México mantendrá y reforzará la ayuda humanitaria a Cuba y a cualquier país que la requiera, aun frente a presiones externas, aseguró el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente.

El canciller fue claro al mencionar que esta política forma parte de los principios constitucionales que rigen la política exterior mexicana.

Durante un encuentro con la bancada de Morena, De la Fuente explicó que la ayuda humanitaria es un mecanismo clave para enviar un mensaje claro a los pueblos del mundo. "México hará siempre todo lo que esté a su alcance para que la ayuda humanitaria llegue cuando se necesite", afirmó.

AYUDA HUMANITARIA COMO VÍA DE DIÁLOGO

El canciller hizo énfasis en que México no acepta la negativa de apoyo cuando una nación enfrenta una situación crítica. Señaló que la ayuda humanitaria no solo responde a una obligación moral, sino que también permite mantener vivo el diálogo entre países, incluso en contextos complejos.

Recordó que esta postura ha sido constante tanto en el ámbito internacional como en el nacional. Ante desastres naturales dentro del territorio mexicano, dijo, la ayuda humanitaria siempre ha sido la primera instrucción presidencial y una prioridad inmediata del gobierno federal.

De la Fuente dijo que la experiencia de recibir apoyo en momentos difíciles ha reforzado la convicción de que México debe extender esa solidaridad a otras naciones. "Eso que nos ocurre en México y que nos ayuda, queremos que ocurra en todos lados", puntualizó.

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES GUÍAN POLÍTICA EXTERIOR

El titular de la SRE reiteró que la política exterior mexicana se basa en la no intervención y la autodeterminación de los pueblos, principios consagrados en la Constitución. A estos se suman la solución pacífica de controversias, la igualdad jurídica de los Estados, la cooperación para el desarrollo y la defensa de los derechos humanos.

Finalmente, De la Fuente compartió que su instrucción a embajadas, consulados y personal diplomático es clara: actuar siempre conforme a los principios constitucionales. "Ahí vamos a encontrar la respuesta, incluso en las decisiones más sensibles", concluyó.