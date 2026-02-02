Profeco multa a Ticketmaster por el caso BTS y otorga 10 días para responder: ¿Qué pasará con los boletos ya vendidos?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció el inicio de un procedimiento por infracción a la Ley Federal de Protección al Consumidor en contra de Ticketmaster, luego de quejas de aficionados sobre irregularidades en la venta de boletos para los conciertos del grupo surcoreano BTS programados en mayo en la Ciudad de México.

El titular de Profeco, Iván Escalante Ruiz, informó que la empresa fue notificada oficialmente el 28 de enero de 2026, y tiene un plazo de diez días hábiles, que concluye el 12 de febrero, para presentar pruebas, responder a las acusaciones y manifestarse ante las autoridades. De no hacerlo, la multa ya impuesta, que supera los cinco millones de pesos, podría hacerse efectiva.

EXHORTO A PLATAFORMAS DE REVENTA INTERNACIONALES

La acción de Profeco no se limita a Ticketmaster. La dependencia también notificó por vía electrónica a plataformas de reventa de boletos como Viagogo, StubHub y Helloticket, con sedes en Estados Unidos, Suiza y España, para que cumplan con la normativa mexicana y eviten prácticas consideradas desleales o abusivas contra las personas consumidoras.

En caso de no recibir respuesta o cumplimiento en el marco legal, Profeco adelantó que se podrían iniciar procedimientos legales y administrativos adicionales, incluso con posibles restricciones de operación para estas empresas en México.

REACCIONES Y CONTEXTO DE LA CONTROVERSIA

La controversia surgió tras fallas en la venta oficial de entradas, donde miles de fans, conocidos como ARMY, denunciaron sobreprecios, fallas técnicas y falta de información clara sobre precios y ubicación de asientos. Usuarios en redes sociales también señalaron que algunos boletos aparecían inmediatamente en plataformas de reventa a precios mucho más altos, lo que generó descontento entre los seguidores.

Profeco recordó que las quejas ciudadanas y los reportes ayudan a fortalecer la supervisión y garantizar que los procesos de venta sean transparentes y justos para quienes buscan adquirir boletos para eventos de gran demanda.

Además de las sanciones aplicadas, Profeco trabaja en coordinación con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para elaborar lineamientos que regularán la publicidad, información y comercialización de boletos para conciertos, festivales y espectáculos en todo México. Estos lineamientos, que buscan garantizar claridad en los precios y condiciones de venta, se espera que sean publicados en el Diario Oficial de la Federación en las próximas semanas.