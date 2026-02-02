Sheinbaum niega embajada tras renuncia de Adán Augusto a liderazgo de Morena en el Senado

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la renuncia de Adán Augusto López Hernández como coordinador de Morena en el Senado de la República fue una decisión personal del legislador y descartó que su salida esté vinculada con un eventual nombramiento diplomático o con algún otro cargo dentro del Gobierno federal.

Durante su conferencia de prensa ofrecida en la Cineteca Nacional de Chapultepec, la mandataria explicó que el senador tabasqueño informó con anticipación a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sobre su intención de dejar la coordinación del grupo parlamentario y la Junta de Coordinación Política (Jucopo), aunque continuará formando parte de la bancada de Morena en la Cámara Alta.

SALIDA DE LA COORDINACIÓN DE MORENA FUE DECISIÓN PERSONAL

"Le informó a la secretaria de Gobernación hace unos días y sabíamos que se iba a integrar al trabajo territorial de Morena. Entonces le informó a la secretaria de Gobernación y tomaron la decisión, entiendo que ayer", señaló Sheinbaum.

La presidenta subrayó que la determinación de López Hernández responde a una decisión personal y consideró que su incorporación al trabajo territorial fortalecerá al partido rumbo a los próximos retos políticos. "Es una decisión de él y pues siempre va a ayudar", expresó al ser cuestionada sobre si su salida forma parte de alguna estrategia interna dentro de Morena.

SHEINBAUM DESCARTA EMBAJADA PARA ADÁN AUGUSTO

Ante los cuestionamientos sobre la posibilidad de ofrecerle una embajada u otro cargo diplomático, Sheinbaum fue enfática al rechazar esa versión. "No, él tomó la decisión y el partido de invitarlo. Eso fue lo que nos informó", puntualizó, al insistir en que no hay ningún otro nombramiento en puerta.

Este domingo, Adán Augusto López confirmó públicamente que dejó la coordinación de Morena en el Senado, aunque aclaró que no abandonará la bancada. En su lugar, Ignacio Mier asumió la conducción del grupo parlamentario. López Hernández afirmó que continuará con su labor legislativa, pero también se enfocará en el trabajo territorial del movimiento.

"Soy un soldado más de la Cuarta Transformación y estaré haciendo trabajo legislativo los días que corresponde estar, pero también trabajo territorial, que requiere de todo nuestro esfuerzo y compromiso. A este movimiento no le voy a fallar nunca", declaró.

Por su parte, Ignacio Mier, nuevo coordinador de Morena en el Senado, reconoció el trabajo de su antecesor y aseguró que recibe un grupo sólido y cohesionado. "Adán hizo un gran trabajo. Se fue en medio del reconocimiento y el aplauso de todas y todos. Yo le tengo una gran estima", afirmó.

El legislador también se comprometió a mantener la unidad de la bancada y a privilegiar el diálogo con todas las fuerzas políticas durante el nuevo periodo de sesiones, al señalar que el diálogo es una herramienta fundamental en la labor parlamentaria.