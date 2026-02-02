  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Lunes, 2 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Apellido materno: la nueva reforma te permitirá usarlo primero; Así podrás hacerlo

Esta iniciativa plantea modificaciones legales que buscan priorizar la igualdad entre progenitores y detalla los pasos ante el registro civil

Feb. 02, 2026
El cambio en el orden de los apellidos podrá realizarse ante el Registro Civil, permitiendo que el apellido materno aparezca en primer lugar en documentos oficiales
El cambio en el orden de los apellidos podrá realizarse ante el Registro Civil, permitiendo que el apellido materno aparezca en primer lugar en documentos oficiales

El apellido materno se ha ido perdiendo conforme pasa el tiempo, va quedando en segundo lugar y no había manera de recuperarlo, sin embargo, esto ya es cosa del pasado. Sí, así como lo lees.

En México ya existe una reforma para poder ponerle a tus hijos o hijas el apellido materno primero que el paterno si es que los padres están de acuerdo. Esto marca un avance histórico en materia de género, te contamos todos los detalles.

AHORA EL APELLIDO MATERNO PUEDE IR PRIMERO, GRACIAS A LA SCJN

Desde que comenzó el registro para recién nacidos, se sabía que el apellido paterno siempre iría primero. Aunque era para mantener un status en siglos pasados, claramente en 2026 ya no aplica.

Y es que todo es gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional la obligación legal de colocar primero el apellido paterno y después el materno en las actas de nacimiento. Esto es un avance en materia de género, aunque las madres solteras podían ponerle sus propios apellidos, la resolución ahora da la libertad de elegir y decidir a ambos padres, qué apellido utilizar.

imagen-cuerpo

¿CÓMO FUNCIONARÁ ELEGIR EL APELLIDO MATERNO O PATERNO?

Para comenzar es importante mencionar que realmente la SCJN no exigirá un orden predeterminado, por lo que permitirá:

  • Que ambos padres elijan el orden de los apellidos por acuerdo.
  • El apellido materno pueda ir primero automáticamente en caso de no ponerse de acuerdo.
  • Ya no existe una ley que diga que el apellido paterno va primero.

Esto, como mencionamos anteriormente, es un avance histórico en materia de género. Además, los registros civiles no pueden evitarlo y deben permitir que los padres elijan libremente el orden de los apellidos de sus hijos e hijas.

PASOS Y CONSIDERACIONES CLAVE:

  • Mutuo Acuerdo: Ambos padres deben estar de acuerdo y solicitarlo explícitamente al personal del Registro Civil al momento de levantar el acta de nacimiento.
  • Solicitud en el Registro: Se debe indicar el orden deseado (apellido materno + apellido paterno) al momento del registro.
  • Fijación del Orden: Una vez elegido el orden para el primer hijo, este se suele mantener para los siguientes hermanos.
  • Falta de Acuerdo: Si no hay consenso, la ley suele prever que el oficial del Registro Civil determine el orden, o en algunos estados se ha propuesto el sorteo o el orden alfabético.
  • Documentos: Se requieren los documentos habituales (certificado de nacimiento, actas de los padres, identificación), solicitando el cambio de orden al momento de la entrevista.
Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
¿El 14 de febrero es festivo? Lo que dice la Ley Federal del Trabajo en 2026
Nacional / México

¿El 14 de febrero es festivo? Lo que dice la Ley Federal del Trabajo en 2026

Febrero 02, 2026

Ante los festejos del 14 de febrero, muchas personas se preguntan si es un día de descanso obligatorio o deberán acudir a trabajar

Sheinbaum niega embajada tras renuncia de Adán Augusto a liderazgo de Morena en el Senado
Nacional / México

Sheinbaum niega embajada tras renuncia de Adán Augusto a liderazgo de Morena en el Senado

Febrero 02, 2026

La mandataria explicó que el senador tabasqueño informó con anticipación a la secretaria de Gobernación sobre su intención de dejar la coordinación

Profeco multa a Ticketmaster por el caso BTS y otorga 10 días para responder: ¿Qué pasará con los boletos ya vendidos?
Nacional / México

Profeco multa a Ticketmaster por el caso BTS y otorga 10 días para responder: ¿Qué pasará con los boletos ya vendidos?

Febrero 02, 2026

La investigación avanza tras las quejas de seguidores, mientras se evalúan sanciones, soluciones y el impacto para quienes adquirieron entradas