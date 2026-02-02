Apellido materno: la nueva reforma te permitirá usarlo primero; Así podrás hacerlo

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El apellido materno se ha ido perdiendo conforme pasa el tiempo, va quedando en segundo lugar y no había manera de recuperarlo, sin embargo, esto ya es cosa del pasado. Sí, así como lo lees.

En México ya existe una reforma para poder ponerle a tus hijos o hijas el apellido materno primero que el paterno si es que los padres están de acuerdo. Esto marca un avance histórico en materia de género, te contamos todos los detalles.

AHORA EL APELLIDO MATERNO PUEDE IR PRIMERO, GRACIAS A LA SCJN

Desde que comenzó el registro para recién nacidos, se sabía que el apellido paterno siempre iría primero. Aunque era para mantener un status en siglos pasados, claramente en 2026 ya no aplica.

Y es que todo es gracias a una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que declaró inconstitucional la obligación legal de colocar primero el apellido paterno y después el materno en las actas de nacimiento. Esto es un avance en materia de género, aunque las madres solteras podían ponerle sus propios apellidos, la resolución ahora da la libertad de elegir y decidir a ambos padres, qué apellido utilizar.

¿CÓMO FUNCIONARÁ ELEGIR EL APELLIDO MATERNO O PATERNO?

Para comenzar es importante mencionar que realmente la SCJN no exigirá un orden predeterminado, por lo que permitirá:

Que ambos padres elijan el orden de los apellidos por acuerdo.

por El apellido materno pueda ir primero automáticamente en caso de no ponerse de acuerdo.

pueda ir primero automáticamente en caso de no ponerse de Ya no existe una ley que diga que el apellido paterno va primero.

Esto, como mencionamos anteriormente, es un avance histórico en materia de género. Además, los registros civiles no pueden evitarlo y deben permitir que los padres elijan libremente el orden de los apellidos de sus hijos e hijas.

PASOS Y CONSIDERACIONES CLAVE: