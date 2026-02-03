VIDEO l Ataque con drones a rancho vinculado a ´El Guano´ en La Tuna, Badiraguato; Esto se sabe

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un presunto ataque con drones habría provocado el incendio y la destrucción del rancho conocido como "El Cielo", ubicado en la comunidad de La Tuna, municipio de Badiraguato, Sinaloa. La propiedad está vinculada a Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano" y hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán".

Videos difundidos en redes sociales muestran cómo la construcción se consume entre llamas y se observa una densa columna de humo elevándose en la sierra, lo que ha generado alarma entre la población local.

Supuestos responsables y contexto de la violencia

De acuerdo con versiones que circulan en plataformas digitales, el ataque habría sido orquestado por el Cártel de Guasave, liderado por Fausto Isidro Meza Flores "El Chapo Isidro" y Óscar Manuel Gastélum "El Músico", quienes mantienen una rivalidad con "El Guano" y la facción conocida como "Los Calabazas".

En algunos de los videos posteriores al incidente se observa a presuntos integrantes del grupo de "El Guano" pateando uno de los drones derribados, mientras se burlan del uso de esos dispositivos y aseguran que han ganado terreno en la zona.

Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han emitido una confirmación oficial sobre el ataque o los daños causados.

DISPUTA CRIMINAL Y USO DE DRONES

La confrontación entre estas facciones se ubica dentro de una pugna por el control territorial y las rutas de tráfico de drogas en la región serrana de Sinaloa, especialmente en Badiraguato, cuna histórica del Cártel de Sinaloa.

El uso de drones con explosivos en enfrentamientos entre grupos delictivos no es nuevo en la zona: en meses anteriores se reportaron ataques a otros inmuebles, como la denominada "Casa Rosa", vinculada a la madre de Joaquín y Aureliano Guzmán, con artefactos lanzados desde el aire.

Las autoridades de Estados Unidos mantienen recompensas millonarias por información que lleve a la captura de varios líderes del crimen organizado ligados a la disputa. Por Aureliano Guzmán Loera, el Departamento de Justicia ofrece hasta cinco millones de dólares, y el FBI ofrece diez millones por datos que conduzcan a su detención.