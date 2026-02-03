Habrá incremento en el precio del gas, afirmó Sheinbaum: ¿Cómo afectará en México?

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta Claudia Sheinbaum, informó hoy martes 3 de febrero durante su conferencia matutina, que el precio del gas natural ha registrado un aumento importante en los mercados internacionales debido a las heladas y frentes fríos que han afectado la producción y distribución en Estados Unidos, principal proveedor de este energético para México. Este fenómeno climatológico ha generado tensiones en el abastecimiento y encarecido el combustible en los mercados globales, con efectos potenciales para la economía mexicana.

El gas natural es un insumo clave para México, ya que alrededor del 70 a 80 por ciento del que se consume proviene de Estados Unidos y se utiliza principalmente para generar electricidad y abastecer industrias y hogares.

Las recientes heladas que han golpeado amplias zonas del norte de Estados Unidos provocaron un incremento de hasta más del 100 por ciento en los precios del gas a nivel local, según reportes de mercados energéticos. El frío extremo incrementó la demanda y redujo temporalmente la producción en regiones claves como Texas, que es nodo central para la producción y exportación del combustible.

¿CÓMO AFECTA A MÉXICO?

La dependencia de México del gas importado hace que cualquier cambio de precios en el mercado estadounidense tenga un impacto directo en los costos de generación eléctrica y suministro energético en el país. Cerca del 70 por ciento del gas consumido en México se utiliza para producir electricidad, lo que convierte al país en particularmente vulnerable a las fluctuaciones del mercado internacional.

Para amortiguar el impacto en las tarifas eléctricas de hogares y negocios, el gobierno federal autorizó un aumento de subsidios a las tarifas eléctricas este año, con un presupuesto que supera los 87 mil millones de pesos, para evitar que los consumidores finales vean un incremento más marcado en sus recibos de luz.

Expertos han señalado que estos subsidios buscan contener la presión al alza en los precios de la energía, aunque ello traslada parte del costo al gasto público.

DEPENDENCIA ENERGÉTICA E IMPLICACIONES FUTURAS

Analistas señalan que mientras México no reduzca su dependencia del gas importado o incremente su producción interna o almacenamiento estratégico, cualquier evento inusual como heladas extremas o interrupciones en el suministro podría traducirse en presión sobre los precios de energía para consumidores y empresas.

