Diputado del PRI propone legalizar la venta de drogas en Sinaloa; Esta es la razón

El diputado federal del PRI, Mario Zamora Gastélum, sostuvo que Sinaloa puede pasar de ser un territorio asociado históricamente al narcotráfico a convertirse en un referente de soluciones legales y científicas. Explicó que su propuesta se ha construido a partir del diálogo con universidades, centros de investigación y el análisis de casos internacionales.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el diputado explicó que el planteamiento contempla la producción legal de opioides derivados de la amapola y CBD proveniente de la marihuana, exclusivamente para uso médico y clínico.

La iniciativa incluye el desarrollo de una industria farmacéutica regulada, enfocada en la producción controlada de opioides médicos para el manejo del dolor y cuidados paliativos, así como derivados de cannabis con fines terapéuticos.

De acuerdo con el legislador, el modelo estaría sustentado en protocolos científicos, trazabilidad total, supervisión sanitaria permanente y cero tolerancia a desvíos hacia mercados ilegales.

ATENDER EL PROBLEMA DESDE LA RAÍZ

Mario Zamora afirmó que, mientras el mundo discute temas como el fentanilo, el narcotráfico y las adicciones, México puede generar una propuesta que cambie la conversación global y deje de administrar el problema para comenzar a resolverlo desde su origen.

El planteamiento busca atender una realidad internacional en la que millones de personas viven con dolor severo sin acceso adecuado a tratamientos médicos, mientras los mercados ilegales continúan creciendo ante la falta de rutas legales y reguladas.

IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

La propuesta también apunta a debilitar las economías ilegales al quitarles mercado y mano de obra, sustituyéndolas por empleo formal, capacitación, seguridad social y oportunidades reales para las nuevas generaciones, especialmente en regiones sin alternativas económicas sostenibles.

Zamora destacó que Sinaloa cuenta con experiencia agrícola, talento humano y capacidad logística para integrarse a cadenas globales de valor en los sectores científico, médico y farmacéutico bajo estándares internacionales.