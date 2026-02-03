VIDEO | Atropella a un hombre y se lleva su cuerpo colgando en el cofre hasta que fallece

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un hecho estremecedor quedó registrado en video durante los primeros minutos del sábado 31 de enero de 2026, cuando el conductor de un automóvil atropelló a un hombre y continuó su marcha con el cuerpo de la víctima sobre el cofre, recorriendo varias calles de la ciudad hasta que el hombre perdió la vida.

De acuerdo con los primeros reportes, la víctima era un masculino de aproximadamente 35 años de edad, quien fue embestido sobre la avenida Lázaro Cárdenas, una de las vialidades más transitadas de Xalapa.

UN RECORRIDO FATAL POR VARIAS COLONIAS

Tras el impacto, el conductor del vehículo, un Ibiza color gris, no se detuvo y siguió avanzando mientras el cuerpo del hombre permanecía colgado en el cofre. El recorrido se extendió por diferentes calles hasta llegar a la colonia Rafael Lucio, donde finalmente el hombre falleció a consecuencia de las graves lesiones.

Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de la escena. Minutos después, paramédicos acudieron al lugar y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales.

AUTORIDADES INVESTIGAN LO OCURRIDO

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la detención del conductor ni de la persona que lo acompañaba al momento de los hechos. La Fiscalía inició una carpeta de investigación para esclarecer las circunstancias del atropellamiento y determinar las responsabilidades legales correspondientes.

El video que circula en redes sociales ha generado indignación entre la ciudadanía, quienes exigen justicia y castigo para los responsables de este hecho que ha conmocionado a la capital veracruzana.