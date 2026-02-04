Frente frío 33 en México traerá frío extremo, lluvias y oleaje elevado en varios estados

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El frente frío número 33 y la masa de aire polar que lo impulsa ingresarán este 4 de febrero sobre el norte de México, generando un marcado descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y lluvias en diversas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema frontal interactuará con la corriente en chorro subtropical, además de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de Baja California, lo que intensificará los vientos en el norte del territorio nacional.

De manera simultánea, un canal de baja presión en el interior del país, alimentado por el ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS FUERTES EN ESTOS ESTADOS

Oaxaca

Guerrero

Zonas de San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Chubascos:

Nuevo León

Tamaulipas

Jalisco

Michoacán

Estado de México

Ciudad de México

Morelos

Chiapas

Tabasco

Lluvias aisladas en:

Zacatecas

Aguascalientes

Colima

FUERTES VIENTOS AL NORTE DE MÉXICO

Además, se prevé un evento de Norte con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

También habrá vientos intensos en Baja California, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla, con rachas que podrían superar los 50 km/h, suficientes para derribar árboles y anuncios publicitarios.

FRÍO EXTREMO EN MÉXICO

En cuanto a temperaturas, se esperan heladas severas, con mínimas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, así como temperaturas bajo cero en entidades del norte y centro del país.

Por la noche, existirán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas volcánicas como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Aunque durante la tarde persistirá un ambiente cálido a caluroso en estados del Pacífico y sur del país, las autoridades advierten un descenso térmico drástico durante la noche y madrugada en la Mesa del Norte y Mesa Central.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

Ante este escenario, las autoridades recomiendan asegurar estructuras ligeras y evitar transitar cerca de objetos que puedan desprenderse.

Se exhorta a la población a no resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y a mantener despejados los sistemas de drenaje para prevenir inundaciones repentinas.

Protección Civil reiteró el llamado a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y brindar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, recordando que la prevención es clave para reducir riesgos a la salud.