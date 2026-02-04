  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Frente frío 33 en México traerá frío extremo, lluvias y oleaje elevado en varios estados

Se prevé un evento de Norte con rachas de 60 a 80 km/h, el cual se estará extendiendo durante la noche hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec

Feb. 04, 2026
Frente frío 33 en México traerá frío extremo, lluvias y oleaje elevado en varios estados

El frente frío número 33 y la masa de aire polar que lo impulsa ingresarán este 4 de febrero sobre el norte de México, generando un marcado descenso de temperatura, fuertes rachas de viento y lluvias en diversas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este sistema frontal interactuará con la corriente en chorro subtropical, además de una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera frente a la costa occidental de Baja California, lo que intensificará los vientos en el norte del territorio nacional.

De manera simultánea, un canal de baja presión en el interior del país, alimentado por el ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, ocasionará lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS FUERTES EN ESTOS ESTADOS

  • Oaxaca
  • Guerrero
  • Zonas de San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz

Chubascos:

  • Nuevo León
  • Tamaulipas
  • Jalisco
  • Michoacán
  • Estado de México
  • Ciudad de México
  • Morelos
  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias aisladas en:

  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Colima

FUERTES VIENTOS AL NORTE DE MÉXICO

Además, se prevé un evento de Norte con rachas de 60 a 80 km/h en Tamaulipas y Veracruz, extendiéndose durante la noche hacia el Istmo y Golfo de Tehuantepec.

También habrá vientos intensos en Baja California, Sonora, Chihuahua, San Luis Potosí, Guanajuato y Puebla, con rachas que podrían superar los 50 km/h, suficientes para derribar árboles y anuncios publicitarios.

FRÍO EXTREMO EN MÉXICO

En cuanto a temperaturas, se esperan heladas severas, con mínimas de hasta -10 grados Celsius en zonas serranas de Baja California, Chihuahua y Durango, así como temperaturas bajo cero en entidades del norte y centro del país.

Por la noche, existirán condiciones para la caída de nieve o aguanieve en cimas volcánicas como el Popocatépetl, Iztaccíhuatl, Pico de Orizaba y Cofre de Perote.

Aunque durante la tarde persistirá un ambiente cálido a caluroso en estados del Pacífico y sur del país, las autoridades advierten un descenso térmico drástico durante la noche y madrugada en la Mesa del Norte y Mesa Central.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL

Ante este escenario, las autoridades recomiendan asegurar estructuras ligeras y evitar transitar cerca de objetos que puedan desprenderse.

Se exhorta a la población a no resguardarse bajo árboles durante tormentas eléctricas y a mantener despejados los sistemas de drenaje para prevenir inundaciones repentinas.

Protección Civil reiteró el llamado a abrigarse adecuadamente, evitar cambios bruscos de temperatura y brindar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, recordando que la prevención es clave para reducir riesgos a la salud.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Beltrones llama a frenar una posible regresión democrática en la reforma electoral
Nacional / México

Beltrones llama a frenar una posible regresión democrática en la reforma electoral

Febrero 04, 2026

El senador advierte riesgos institucionales, critica mayorías construidas artificialmente y propone un modelo de representación proporcional

Preinscripciones SEP 2026: Calendario oficial por letra para kínder, primaria y secundaria
Nacional / México

Preinscripciones SEP 2026: Calendario oficial por letra para kínder, primaria y secundaria

Febrero 04, 2026

El trámite es obligatorio para quienes ingresarán por primera vez a alguno de estos niveles y se realizará principalmente en línea

Frente Amplio Democrático: ¿Qué es, quiénes lo integran y por qué rechaza la Reforma Electoral?
Nacional / México

Frente Amplio Democrático: ¿Qué es, quiénes lo integran y por qué rechaza la Reforma Electoral?

Febrero 04, 2026

Este miércoles 4 de febrero, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, habló con ironía de este manifiesto impulsado por figuras políticas del país