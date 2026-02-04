Beltrones llama a frenar una posible regresión democrática en la reforma electoral

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El senador Manlio Fabio Beltrones hizo un llamado a la sociedad civil y a las fuerzas políticas del país para impedir que la reforma electoral impulsada por el gobierno derive en una regresión democrática. Durante su participación en el nuevo ciclo de análisis digital de la revista Voz y Voto, advirtió sobre los riesgos de modificar las reglas electorales sin consenso ni respeto a la pluralidad.

Beltrones, quien ha sido testigo y protagonista del proceso democrático mexicano durante los últimos 50 años, sostuvo que cualquier reforma electoral debe fortalecer la representación ciudadana y no concentrar el poder político.

El legislador sonorense alertó sobre lo que calificó como una ruta equivocada e inconstitucional para construir mayorías legislativas que no reflejan de manera fiel la voluntad popular. Como ejemplo, recordó los resultados electorales de 2024, en los que el partido gobernante obtuvo poco más del 40 por ciento de los votos, porcentaje que se amplió con alianzas y resoluciones judiciales hasta alcanzar una sobrerrepresentación legislativa.

En ese sentido, señaló que no es legítimo asumir la representación total del pueblo cuando no se cuenta con una mayoría real en las urnas.

PROPUESTA DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL PURA

Beltrones se pronunció a favor de avanzar hacia un modelo de representación proporcional auténtica, en el que cada partido tenga en el Congreso el peso equivalente a los votos obtenidos en las elecciones.

Consideró que renunciar a este principio significaría retroceder en los avances democráticos construidos durante décadas.

Debemos evitar una regresión democrática en la propuesta de reforma electoral del gobierno: @MFBeltrones pic.twitter.com/Ntix9r73aN — Editorial Diario Del Yaqui (@DDYoficialmx) February 4, 2026

DEFENSA DEL INE Y DEL TRIBUNAL ELECTORAL

El senador advirtió que una reforma electoral diseñada únicamente para reducir costos o para someter a los órganos electorales al control del partido dominante sería perjudicial para la democracia. Señaló que intentar debilitar o colonizar instituciones como el INE o el Tribunal Electoral atenta contra su autonomía.

Aseguró que, aun sin contar con los votos suficientes, la oposición está obligada a defender el valor democrático desde el Congreso, incluso si solo cuenta con su voz.

Beltrones subrayó la necesidad de que el partido gobernante abra espacios reales de diálogo con las minorías y la oposición. Afirmó que una reforma sin consenso está condenada al conflicto permanente y a debilitar la vida institucional del país.

Añadió que reducir la pluralidad a un esquema de partido hegemónico impediría consolidar los avances democráticos logrados.