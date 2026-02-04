Claudia Sheinbaum inicia febrero con alto respaldo ciudadano

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, comenzó febrero de 2026 con un amplio respaldo de la ciudadanía, al registrar una aprobación de siete de cada 10 mexicanos, de acuerdo con una encuesta nacional realizada por QM Estudios de Opinión en alianza con Heraldo Media Group.

El resultado confirma la tendencia positiva que ha mantenido la mandataria desde el inicio de su gestión y la consolida como una de las figuras políticas con mayor respaldo popular en el país.

ALTO RESPALDO DE LA CIUDADANÍA

De acuerdo con el estudio, el 70 por ciento de los encuestados se manifestó “de acuerdo” con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta de la República. En contraste, 23 por ciento dijo estar “en desacuerdo”, mientras que 5 por ciento señaló no estar “ni de acuerdo ni en desacuerdo”. El resto de los participantes no supo o prefirió no responder.

La encuesta planteó de manera directa la pregunta: “¿Usted está de acuerdo o en desacuerdo con el trabajo realizado hasta ahora por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo?”, lo que permitió medir de forma clara la percepción ciudadana sobre el desempeño de la jefa del Ejecutivo federal.

Los resultados obtenidos son consistentes con mediciones previas, en las que la presidenta Sheinbaum Pardo se ha mantenido por encima del 70 por ciento de aprobación, reflejando una evaluación favorable sostenida a lo largo de los últimos meses.

Este respaldo ciudadano también se da en un contexto de diálogo constante con el gobierno de Estados Unidos.

En semanas recientes, la mandataria mexicana ha sostenido llamadas telefónicas con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en las que han abordado temas clave como seguridad y comercio bilateral, incluyendo avances relacionados con el combate a la delincuencia organizada y el funcionamiento del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el análisis del entorno político, estas conversaciones han contribuido a desactivar por completo una posible agenda de intervención de agencias militares o de seguridad estadounidenses en territorio mexicano, un escenario que en el pasado se ha planteado en otros países de la región, como Venezuela.

La encuesta de QM Estudios de Opinión se levantó los días 28 y 29 de enero de 2026, mediante 800 entrevistas telefónicas a nivel nacional. Todos los participantes fueron mayores de edad y el estudio cuenta con un margen de error de +/- 3.5 por ciento, así como un nivel de confianza del 95 por ciento.