  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Miércoles, 4 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Carlos Aceves del Olmo anuncia que no buscará la reelección en la CTM

El dirigente concluirá su periodo este febrero de 2026 luego de haber asumido el cargo en 2016 tras la muerte de Joaquín Gamboa

Feb. 04, 2026
Termina un periodo histórico en la Confederación.
Termina un periodo histórico en la Confederación.

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Humberto Aceves del Olmo, informó que no buscará la reelección al frente de la organización durante el próximo XVII Congreso Nacional Ordinario, aunque concluirá íntegramente el periodo para el que fue electo, el cual finaliza el 23 de febrero de 2026.

A través de una carta dirigida a las y los integrantes del Comité Nacional, fechada en Ciudad de México el 4 de febrero de 2025, el dirigente cetemista explicó que su decisión obedece a recomendaciones médicas y a la necesidad de dedicar mayor tiempo a su familia. Subrayó que el liderazgo nacional de la CTM exige una entrega total y permanente ante los retos actuales del mundo laboral.

LLAMADO A UNA TRANSICIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENADA

En el documento, Aceves del Olmo pidió al Comité Nacional a conducir una transición "ordenada, institucional y estatutaria", privilegiando la unidad, la madurez política y la disciplina que, afirmó, han caracterizado a la central obrera a lo largo de sus 90 años de historia.

Reconoció que encabezar la CTM durante 10 años ha sido "el mayor honor" de su vida, y señaló que dar este paso responde a la congruencia con sus valores y al interés superior de la Confederación y su vida interna.

REAFIRMA COMPROMISO CON LA CAUSA OBRERA

El líder sindical expresó confianza plena en la fortaleza histórica y orgánica de la CTM para continuar siendo un pilar en la defensa de los derechos laborales y la justicia social en México.

Asimismo, agradeció las muestras de afecto y respaldo recibidas por parte de trabajadores, dirigencias sindicales y miembros del cetemismo nacional, y reiteró que su compromiso con la causa obrera y los principios de la organización permanece intacto.

"La CTM seguirá contando con mi respeto, mi lealtad y mi reconocimiento", concluye la misiva firmada por el secretario general.

César Leyva
César Leyva
Contenido Relacionado
Claudia Sheinbaum inicia febrero con alto respaldo ciudadano
Nacional / México

Claudia Sheinbaum inicia febrero con alto respaldo ciudadano

Febrero 04, 2026

Siete de cada 10 mexicanos aprueban el desempeño de la presidenta Claudia Sheinbaum, de acuerdo con una encuesta nacional

¿Cuánto cuesta la Cédula Profesional en 2026? Precios y requisitos oficiales
Nacional / México

¿Cuánto cuesta la Cédula Profesional en 2026? Precios y requisitos oficiales

Febrero 04, 2026

Guía actualizada explica montos aplicables según nivel académico, documentos indispensables, proceso electrónico y consideraciones clave

Beltrones llama a frenar una posible regresión democrática en la reforma electoral
Nacional / México

Beltrones llama a frenar una posible regresión democrática en la reforma electoral

Febrero 04, 2026

El senador advierte riesgos institucionales, critica mayorías construidas artificialmente y propone un modelo de representación proporcional