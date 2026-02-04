Carlos Aceves del Olmo anuncia que no buscará la reelección en la CTM

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El secretario general de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), Carlos Humberto Aceves del Olmo, informó que no buscará la reelección al frente de la organización durante el próximo XVII Congreso Nacional Ordinario, aunque concluirá íntegramente el periodo para el que fue electo, el cual finaliza el 23 de febrero de 2026.

A través de una carta dirigida a las y los integrantes del Comité Nacional, fechada en Ciudad de México el 4 de febrero de 2025, el dirigente cetemista explicó que su decisión obedece a recomendaciones médicas y a la necesidad de dedicar mayor tiempo a su familia. Subrayó que el liderazgo nacional de la CTM exige una entrega total y permanente ante los retos actuales del mundo laboral.

LLAMADO A UNA TRANSICIÓN INSTITUCIONAL Y ORDENADA

En el documento, Aceves del Olmo pidió al Comité Nacional a conducir una transición "ordenada, institucional y estatutaria", privilegiando la unidad, la madurez política y la disciplina que, afirmó, han caracterizado a la central obrera a lo largo de sus 90 años de historia.

Reconoció que encabezar la CTM durante 10 años ha sido "el mayor honor" de su vida, y señaló que dar este paso responde a la congruencia con sus valores y al interés superior de la Confederación y su vida interna.

REAFIRMA COMPROMISO CON LA CAUSA OBRERA

El líder sindical expresó confianza plena en la fortaleza histórica y orgánica de la CTM para continuar siendo un pilar en la defensa de los derechos laborales y la justicia social en México.

Asimismo, agradeció las muestras de afecto y respaldo recibidas por parte de trabajadores, dirigencias sindicales y miembros del cetemismo nacional, y reiteró que su compromiso con la causa obrera y los principios de la organización permanece intacto.

"La CTM seguirá contando con mi respeto, mi lealtad y mi reconocimiento", concluye la misiva firmada por el secretario general.