Nacional / México

Jalisco impone uso obligatorio de cubrebocas en escuelas por brote de sarampión

Hasta el 3 de febrero de 2026 se contabilizan 1776 casos acumulados de sarampión, de los cuales 449 permanecen activos

Feb. 04, 2026
La disposición aplica a estudiantes, personal docente y administrativo.
El gobierno de Jalisco decretó el uso obligatorio de cubrebocas en escuelas de siete municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), como respuesta al brote de sarampión que enfrenta la entidad y que ha registrado un número sin precedentes de contagios.

La medida, de aplicación inmediata, tendrá una vigencia inicial de 30 días y fue oficializada mediante un oficio firmado por el secretario de Salud estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez, ante el incremento sostenido de casos en la región.

MÁS DE 1700 CASOS ACUMULADOS EN JALISCO

De acuerdo con la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ), hasta el 3 de febrero de 2026 se contabilizan 1776 casos acumulados de sarampión, de los cuales 449 permanecen activos, distribuidos en 18 municipios del estado.

Los municipios con mayor número de contagios activos son San Pedro Tlaquepaque, con 145 casos, y Tonalá, con 83.

En Tlaquepaque, la SSJ detalló que la mayoría de los contagios se concentran en la zona de la Central Camionera, así como en las colonias San Martín de las Flores y San Pedrito. En Tonalá, el brote se encuentra más disperso, principalmente en la zona centro del municipio.

MUNICIPIOS DONDE EL CUBREBOCAS SERÁ OBLIGATORIO EN ESCUELAS

Ante este panorama, las autoridades estatales establecieron que el uso de cubrebocas será obligatorio en los planteles educativos ubicados en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá, Guadalajara, Zapopan, El Salto, Tlajomulco de Zúñiga e Ixtlahuacán de los Membrillos

La disposición aplica a estudiantes, personal docente y administrativo, como parte de una estrategia para frenar la propagación del virus.

REFUERZAN VACUNACIÓN CONTRA EL SARAMPIÓN

Como complemento a esta medida preventiva, la SSJ informó que durante el mes de febrero se tiene prevista la aplicación de hasta 350 mil vacunas por semana, con el objetivo de contener el brote y reducir el riesgo de nuevos contagios en la población.

Las autoridades exhortaron a madres, padres de familia y tutores a verificar el esquema de vacunación de niñas, niños y adolescentes, y a acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma relacionado con el sarampión.

César Leyva
César Leyva
