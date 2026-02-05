  • 24° C
Detienen a 4 personas por desaparición de 10 mineros en Concordia, Sinaloa

Operativos dejaron capturas y descubrimientos de pertenencias en medio de una intensa búsqueda por trabajadores desaparecidos en una mina

Feb. 05, 2026
Operativos de seguridad en Concordia y Mazatlán derivaron en la detención de cuatro personas y el hallazgo de pertenencias de ingenieros desaparecidos en Sinaloa
Operativos de seguridad en Concordia y Mazatlán derivaron en la detención de cuatro personas y el hallazgo de pertenencias de ingenieros desaparecidos en Sinaloa

A 11 días de que 10 ingenieros y personal técnico que trabajaban para la canadiense Vizsla Silver fueran reportados como desaparecidos en el campamento minero de La Clementina, en el municipio de Concordia, Sinaloa, autoridades informaron la detención de cuatro personas durante operativos realizados en esa zona y en Mazatlán.

Elementos de seguridad local detuvieron a dos hombres en el poblado El Verde, a quienes les aseguraron dos fusiles AK-47, ocho cargadores, 240 cartuchos calibre 7.62x39 y chalecos tácticos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) señaló que tras cinco cateos, cuatro en Concordia y uno en Mazatlán, se encontraron pertenencias atribuidas a los mineros desaparecidos. Entre los objetos asegurados están identificaciones personales, tres teléfonos celulares y una computadora portátil, los cuales serán analizados por las autoridades como parte de la investigación.

Aunque las detenciones y los hallazgos representan un avance en la pesquisa, hasta el momento el paradero de los trabajadores sigue desconocido y no se ha establecido una articulación oficial entre los detenidos y su desaparición.

MOVILIZACIÓN DE AUTORIDADES Y CONTEXTO DE SEGURIDAD

El caso, ocurrido el pasado 23 de enero, ha generado despliegues importantes de fuerzas federales y estatales. Las familias de los mineros han denunciado que no han recibido respuestas concretas pese al uso de militares, Guardia Nacional y otras instancias en la búsqueda.

La situación se da en un contexto de violencia sostenida en Sinaloa, donde facciones del crimen organizado han sido señaladas por la posible participación en la desaparición de los trabajadores. Analistas y dirigentes sociales han señalado que podrían existir múltiples motivos detrás de los hechos, como reclutamiento forzado o extorsión, aunque estas líneas siguen bajo investigación.

REACCIÓN DE LAS FAMILIAS

Familiares de los trabajadores, entre ellos el ingeniero civil Pablo Osorio, han expresado su preocupación por que no han tenido contacto ni avances claros en la localización de sus seres queridos, a pesar de los esfuerzos oficiales y de pronunciamientos de organismos internacionales exhortando a autoridades de México a intensificar la búsqueda.

El caso continúa bajo investigación formal, con fichas de búsqueda activas y coordinación entre dependencias estatales y federales, pero sin resultados definitivos sobre el paradero de las 10 personas desaparecidas.

Fernanda Rodríguez
