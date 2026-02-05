  • 24° C
Nacional / México

¿Tienes fiebre y manchas? Estos son los primeros síntomas del sarampión en México

Autoridades sanitarias informan sobre aumento de casos, medidas preventivas y recomendaciones para protegerse del virus en espacios públicos

Feb. 05, 2026
Autoridades sanitarias en México alertan sobre los síntomas del sarampión y recomiendan medidas de prevención en los municipios afectados
Autoridades sanitarias en México alertan sobre los síntomas del sarampión y recomiendan medidas de prevención en los municipios afectados

Ante el repunte de casos de sarampión en el estado de Jalisco, la Secretaría de Salud estatal decretó que el uso de cubrebocas será obligatorio en escuelas de siete municipios del Área Metropolitana de Guadalajara con alta transmisión de la enfermedad. Esta medida, vigente por al menos 30 días, aplica para estudiantes, docentes y personal educativo de todos los niveles.

Los municipios incluidos en la medida son:

  • San Pedro Tlaquepaque
  • Tonalá
  • Guadalajara
  • Zapopan
  • El Salto
  • Tlajomulco de Zúñiga
  • Ixtlahuacán de los Membrillos

La decisión fue tomada después de observar un incremento sostenido de los contagios entre el alumnado y el personal de los planteles educativos, en una entidad que concentra una parte muy alta de los casos activos de sarampión en México.

¿CÓMO SE CONTAGIA EL SARAMPIÓN?

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por gotículas respiratorias cuando una persona infectada respira, tose o estornuda. El virus puede permanecer en el aire y en superficies hasta por dos horas, lo que facilita su propagación en espacios cerrados y con alta concentración de personas, como aulas y salones.

Una persona infectada puede contagiar a otras incluso antes de que aparezcan los síntomas, desde aproximadamente cuatro días antes de la erupción cutánea hasta cuatro días después, lo que hace que el virus se disemine con rapidez entre quienes no están protegidos.

SÍNTOMAS PARA DETECTAR EL SARAMPIÓN

Los primeros signos de sarampión suelen aparecer entre 7 y 14 días después del contagio y pueden incluir:

  • Fiebre alta
  • Tos persistente
  • Secreción nasal
  • Ojos rojos e irritados (conjuntivitis)
  • Erupción cutánea roja y plana que generalmente inicia en la cara y se extiende por todo el cuerpo
  • Además de estos síntomas clásicos, en algunos casos pueden aparecer manchas blancas dentro de la boca (conocidas como manchas de Koplik), que son un indicio temprano de la enfermedad.

El brote actual en Jalisco se da en un contexto regional de aumento de casos de sarampión en América, donde México lidera las cifras de contagios en 2026, lo que ha motivado la alerta epidemiológica de organismos sanitarios internacionales.

Fernanda Rodríguez
