Nacional / México

Morena se deslinda tras detención del alcalde de Tequila y promete cero impunidad

María Luis Alcalde, dirigente del partido dijo que en la organización no hay intocables ni pactos de impunidad

Feb. 05, 2026
La detención del alcalde provocó reacciones de dirigentes de oposición.
Luego de la detención del presidente municipal de Tequila, Jalisco, identificado como Diego "N" y militante de Morena, la dirigencia nacional del partido fijó postura y aseguró que no existe protección ni encubrimiento para ningún funcionario señalado por presuntos delitos.

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, afirmó este 5 de febrero que en el partido "no hay intocables ni pactos de impunidad". A través de redes sociales y un comunicado oficial, subrayó que toda acusación con sustento debe investigarse y resolverse conforme a la ley.

La líder partidista enfatizó que no se tuerce la ley por poder o filiación política y que cualquier denuncia fundada debe ser sancionada. Añadió que el combate a la corrupción es una política de Estado que debe aplicarse sin privilegios ni excepciones, sin importar el color partidista.

Morena también señaló que celebra el actuar de las instituciones y el avance de los procesos legales conforme a derecho. Aunque el comunicado no menciona de manera explícita el caso del alcalde de Tequila, reiteró el compromiso del partido con el Estado de Derecho y la confianza social, así como con la construcción de una vida pública honesta y sin impunidad.

PRI RECONOCE ACCIÓN, PERO CUESTIONA OMISIONES

La detención del alcalde provocó reacciones de dirigentes de oposición. Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del PRI, reconoció la actuación de las autoridades federales y calificó como importante la detención de un presunto "narcopolítico".

Sin embargo también señaló que la acción pudo haberse dado de manera tardía y criticó que el gobierno de Morena haya permitido que estas prácticas se extendieran. Llamó a establecer gobiernos "limpios y con carácter" para romper cualquier vínculo entre política y crimen organizado.

PAN ACUSA CORRUPCIÓN ESTRUCTURAL

Por su parte, Jorge Romero Herrera, dirigente nacional del PAN, criticó duramente a Morena tras la captura. Desde la red social X afirmó que el caso evidencia cómo la corrupción y la delincuencia "se metieron hasta la cocina" de los gobiernos morenistas.

El líder panista exigió el fin de la impunidad y el respeto a los derechos básicos de las familias mexicanas, al considerar que el caso no es una excepción sino un reflejo de un problema más profundo.

César Leyva
