Captan a Hugo Aguilar mientras dos personas se agachan para limpiarle los zapatos y genera fuertes críticas

Este jueves 5 de febrero, un video que generó controversia en redes sociales al mostrar al ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, mientras dos personas se agachan para limpiarle los zapatos antes de ingresar al Teatro de la República, en Querétaro.

VIDEO DE HUGO AGUILAR MIENTRAS LIMPIAN SUS ZAPATOS GENERA CONTROVERSIA

El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar, fue captado cuando dos personas que lo acompañaban se agachan para limpiarle los zapatos.



Esto ocurrió previo a su ingreso al Teatro de la República en Querétaro para la conmemoración del aniversario de la... pic.twitter.com/BABYkxDMF2 — NMás (@nmas) February 5, 2026

Durante un evento sobre la conmemoración del 109 aniversario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se observa a Aguilar Ortiz de pie, mirando su calzado, mientras una persona utiliza un paño blanco para limpiarlo.

Posteriormente, otra persona se agacha para limpiar la parte trasera del zapato. Incluso, el ministro presidente realiza un movimiento con el pie para facilitar la tarea. Tras ello, saluda a un asistente del evento y continúa su camino al recinto oficial.

El gesto, aparentemente menor, provocó una oleada de críticas en plataformas digitales, donde usuarios señalaron una contradicción entre el discurso de austeridad, cercanía con el pueblo y servicio público que ha promovido la nueva Corte, y este tipo de actos que evocan prácticas asociadas a privilegios y jerarquías del pasado.

LAS CONTROVERSIAS RECIENTES DE LOS MINISTROS LA SCJN

La polémica se suma a una reciente serie de cuestionamientos que han acompañado a la nueva integración de la SCJN a poco más de cuatro meses de haber iniciado funciones.

Entre ellos destaca la adquisición de nueve camionetas blindadas con un costo aproximado de 2.4 millones de pesos cada una, lo que representa un gasto total de más de 21.6 millones de pesos.

A esto se agregan señalamientos por la compra de togas de alto costo y la ceremonia indígena realizada durante la toma de protesta, actos que han dividido la opinión pública.

En paralelo, el pleno de la Corte también ha enfrentado tensiones internas por la discusión de proyectos relacionados con la revisión de sentencias emitidas por las extintas salas del Máximo Tribunal.

LA AUSTERIDAD EN LA NUEVA CORTE

Hugo Aguilar Ortiz, actual ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y uno de los perfiles más visibles de la llamada "nueva Corte", es de origen indígena, y en su llegada al cargo fue presentado como un símbolo de inclusión y representación histórica dentro del Poder Judicial.

Desde el inicio de su gestión, Aguilar ha insistido en un modelo de justicia basado en la austeridad, el servicio al pueblo y el respeto a las comunidades originarias.

Sin embargo, episodios como el ocurrido durante la conmemoración de la Constitución han reavivado el debate y señalamientos de la oposición y de los ciudadanos sobre si estos principios se reflejan de manera consistente en la práctica cotidiana del Máximo Tribunal del país.