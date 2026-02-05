Botanas Super Bowl: Receta de Boneless caseros en freidora de aire

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El Super Bowl no es solo el evento deportivo más esperado del año: es prácticamente una celebración gastronómica. En esta fecha, la mesa se llena de botanas pensadas para compartir, comer con las manos y disfrutar sin demasiadas formalidades.

La tradición de comer botanas durante el Super Bowl tiene mucho que ver con el ambiente relajado y social del evento: Alitas, nachos, dips, sliders, papas fritas y, por supuesto, boneless, se convierten en protagonistas absolutos del partido, casi al mismo nivel que el marcador final.

Amigos, familia y compañeros se reúnen frente a la pantalla durante varias horas, y la comida debe ser práctica, rendidora y muy sabrosa.

Aquí es donde los boneless ganan puntos, pues son crujientes, versátiles, se pueden acompañar con distintas salsas y no requieren cubiertos. Básicamente, cumplen todo lo que una botana de Super Bowl necesita.

Ahora bien, si este año quieres disfrutar sin culpa excesiva y sin pasar horas en la cocina, preparar boneless caseros en freidora de aire es una excelente decisión.

La airfryer permite obtener una textura crujiente usando muy poco aceite, reduciendo calorías sin sacrificar sabor.

Además, al hacerlos en casa, puedes controlar los ingredientes, optar por versiones sin gluten y elegir la salsa que más te guste, desde la clásica Buffalo hasta BBQ o una opción más atrevida.

A continuación, la receta completa para que tus boneless sean un éxito total durante el Super Bowl.

RECETA DE BONELESS CASEROS EN FREIDORA DE AIRE

Ingredientes (4 porciones)

4 muslos de pollo deshuesados

1/2 taza de harina de arroz

3 claras de huevo

60 g de galletas de arroz

1 cucharada de fécula de tapioca (opcional)

Sal al gusto

Ajo en polvo al gusto

Paprika al gusto

Salsa Buffalo, BBQ o la de tu elección

Paso a paso (20 minutos)

Corta los muslos de pollo en dados medianos. Condimenta con sal al gusto. Procesa las galletas de arroz junto con la fécula de tapioca hasta obtener una textura similar al pan molido. Si no buscas una versión sin gluten, puedes usar pan molido tradicional. Pasa los trozos de pollo primero por la harina de arroz. Luego, cúbrelos con las claras de huevo previamente batidas. Empaniza el pollo con el “pan molido” de arroz, presionando ligeramente para que se adhiera bien. Coloca los boneless en la freidora de aire y rocía ligeramente con aceite en spray. Cocina a 200 °C durante aproximadamente 15 minutos, volteando a la mitad del tiempo para que queden dorados de manera uniforme.

Al finalizar, baña los boneless con la salsa de tu elección y sirve de inmediato.