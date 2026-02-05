  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Jueves, 5 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Viral

Secretaría de Salud genera polémica por advertencia sobre cómo aplicar perfume en el cuello afecta la tiroides

La red social X activó una alerta del contenido, una función destinada a prevenir sobre información que podría ser errónea o carecer de sustento

Feb. 05, 2026
Secretaría de Salud genera polémica por advertencia sobre cómo aplicar perfume en el cuello afecta la tiroides

Una publicación realizada por la cuenta oficial de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México ha generado controversia en redes sociales, luego de advertir sobre un presunto riesgo para la tiroides al aplicar perfume de forma habitual en el cuello.

¿USO DE PERFUME EN EL CUELLO AFECTA LA TIROIDES?

imagen-cuerpo

En la imagen difundida se señala que "la zona del cuello está directamente relacionada con la tiroides" y que "reducir ciertas exposiciones puede marcar la diferencia", sugiriendo que cambiar el lugar donde se aplica el perfume podría ser una decisión más consciente para el cuidado de la salud.

El mensaje enfatiza que no se trata de generar miedo ni imponer prohibiciones, sino de prestar atención a pequeños hábitos cotidianos.

Sin embargo, la publicación no incluyó referencias científicas ni estudios que respalden la afirmación, lo que derivó en cuestionamientos por parte de especialistas, divulgadores científicos e internautas.

El mensaje, acompañado de una infografía, fue compartido el miércoles 4 de febrero y, hasta este jueves 5 de febrero, continúa visible en el perfil institucional.

X ADVIERTE SOBRE POSIBLE DESINFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

imagen-cuerpo

La propia red social X activó una advertencia de contenido, una función destinada a alertar sobre información que podría ser errónea o carecer de sustento verificable.

En dicha nota aclaratoria se indica que no existe evidencia sólida que demuestre que la aplicación de perfume en el cuello dañe la glándula tiroides, y que la piel no transporta sustancias químicas de manera directa hacia dicha glándula.

De acuerdo con la advertencia, los riesgos documentados asociados al uso de perfumes se limitan principalmente a reacciones cutáneas, como irritación o fotosensibilidad, especialmente cuando el producto se expone al sol, pero no a enfermedades tiroideas.

USUARIOS CUESTIONAN BASES CIENTÍFICAS DEL TUIT

La publicación provocó una oleada de comentarios críticos en los que usuarios exigieron mayor claridad y responsabilidad a la institución, subrayando que, al tratarse de una autoridad sanitaria, la información difundida debe estar respaldada por evidencia científica y fuentes confiables.

Varios señalaron que mensajes ambiguos pueden contribuir a la desinformación y generar alarma innecesaria entre la población.

Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México no ha emitido una aclaración adicional ni ha retirado la infografía, lo que mantiene abierto el debate sobre el manejo de la comunicación en temas de salud pública y el impacto que estos mensajes pueden tener en la percepción social.

Marcela Islas
Marcela Islas

Egresada de Literaturas Hispánicas de la Universidad de Sonora, con experiencia en periodismo y turismo; pasión por la cultura, música y gastronomía.


Contenido Relacionado
Santoral de hoy, 5 de febrero: Santa Águeda, historia de la mártir patrona de las mujeres
Viral

Santoral de hoy, 5 de febrero: Santa Águeda, historia de la mártir patrona de las mujeres

Febrero 05, 2026

Fue una figura marcada por la fe, el martirio y una celebración popular que mezcla devoción, memoria histórica y tradición gastronómica

Letras sin internet y en más idiomas: así es la nueva actualización de Spotify
Viral

Letras sin internet y en más idiomas: así es la nueva actualización de Spotify

Febrero 05, 2026

Tras años de críticas, la plataforma de streaming lanzó una actualización que mejora de forma significativa el uso de las letras dentro de su app

¿Memoria llena en tu teléfono? Ubica la papelera oculta de WhatsApp y recupera almacenamiento
Viral

¿Memoria llena en tu teléfono? Ubica la papelera oculta de WhatsApp y recupera almacenamiento

Febrero 05, 2026

Una guía práctica explica cómo gestionar archivos acumulados, mejorar el rendimiento del dispositivo y prevenir fallas por la saturación digital