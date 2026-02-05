Secretaría de Salud genera polémica por advertencia sobre cómo aplicar perfume en el cuello afecta la tiroides

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Una publicación realizada por la cuenta oficial de la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México ha generado controversia en redes sociales, luego de advertir sobre un presunto riesgo para la tiroides al aplicar perfume de forma habitual en el cuello.

¿USO DE PERFUME EN EL CUELLO AFECTA LA TIROIDES?

En la imagen difundida se señala que "la zona del cuello está directamente relacionada con la tiroides" y que "reducir ciertas exposiciones puede marcar la diferencia", sugiriendo que cambiar el lugar donde se aplica el perfume podría ser una decisión más consciente para el cuidado de la salud.

El mensaje enfatiza que no se trata de generar miedo ni imponer prohibiciones, sino de prestar atención a pequeños hábitos cotidianos.

Sin embargo, la publicación no incluyó referencias científicas ni estudios que respalden la afirmación, lo que derivó en cuestionamientos por parte de especialistas, divulgadores científicos e internautas.

El mensaje, acompañado de una infografía, fue compartido el miércoles 4 de febrero y, hasta este jueves 5 de febrero, continúa visible en el perfil institucional.

X ADVIERTE SOBRE POSIBLE DESINFORMACIÓN DE LA SECRETARÍA DE SALUD

La propia red social X activó una advertencia de contenido, una función destinada a alertar sobre información que podría ser errónea o carecer de sustento verificable.

En dicha nota aclaratoria se indica que no existe evidencia sólida que demuestre que la aplicación de perfume en el cuello dañe la glándula tiroides, y que la piel no transporta sustancias químicas de manera directa hacia dicha glándula.

De acuerdo con la advertencia, los riesgos documentados asociados al uso de perfumes se limitan principalmente a reacciones cutáneas, como irritación o fotosensibilidad, especialmente cuando el producto se expone al sol, pero no a enfermedades tiroideas.

USUARIOS CUESTIONAN BASES CIENTÍFICAS DEL TUIT

La publicación provocó una oleada de comentarios críticos en los que usuarios exigieron mayor claridad y responsabilidad a la institución, subrayando que, al tratarse de una autoridad sanitaria, la información difundida debe estar respaldada por evidencia científica y fuentes confiables.

Varios señalaron que mensajes ambiguos pueden contribuir a la desinformación y generar alarma innecesaria entre la población.

Hasta el cierre de esta nota, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México no ha emitido una aclaración adicional ni ha retirado la infografía, lo que mantiene abierto el debate sobre el manejo de la comunicación en temas de salud pública y el impacto que estos mensajes pueden tener en la percepción social.