Letras sin internet y en más idiomas: así es la nueva actualización de Spotify

Seguir la letra de una canción mientras suena es parte esencial de la experiencia musical para millones de usuarios. Sin embargo, en Spotify esa posibilidad se perdía en cuanto no había conexión a internet, incluso si la canción ya estaba descargada.

Tras años de críticas, la plataforma de streaming lanzó una actualización que mejora de forma significativa el uso de las letras dentro de su aplicación.

SPOTIFY ACTUALIZA SU APP

Spotify incorporó tres nuevas funciones: letras disponibles sin conexión para usuarios Premium, un rediseño con vistas previas más interactivas y traducciones globales mejoradas, con el objetivo de facilitar el acceso al contenido y ampliar la comprensión de la música sin importar el idioma.

LETRAS DISPONIBLES SIN CONEXIÓN PARA USUARIOS PREMIUM

Una de las mejoras más esperadas es la posibilidad de consultar letras sin conexión a internet. A partir de ahora, los usuarios Premium podrán descargar las letras junto con sus canciones, lo que permitirá verlas durante vuelos, viajes largos o en zonas sin señal.

Hasta ahora, al activar el modo sin conexión, las letras desaparecían por completo, una limitación que generó molestia entre los suscriptores de pago. Con este cambio, Spotify refuerza el valor de su plan Premium, especialmente en un mercado donde la competencia es cada vez mayor.

Los usuarios gratuitos, por el momento, no tendrán acceso a esta función, ya que no cuentan con la opción de descargar música para escucharla sin conexión, excepto en el caso de podcasts.

VISTAS PREVIAS DE LETRAS MÁS DINÁMICAS

Spotify también renovó la forma en que se presentan las letras. Con las nuevas vistas previas, fragmentos del texto aparecen debajo de la portada del álbum o de los clips de Canvas mientras se reproduce la canción.

Según la compañía, este diseño facilita retomar canciones escuchadas recientemente y fomenta una mayor interacción. La función está disponible tanto para usuarios gratuitos como Premium en dispositivos iOS y Android, y puede desactivarse desde el menú de configuración. Además, se mantiene la opción de compartir fragmentos de letras en redes sociales.

TRADUCCIONES PARA ENTENDER CANCIONES EN CUALQUIER IDIOMA

La tercera mejora se enfoca en la diversidad cultural. Spotify amplió la disponibilidad de traducciones de letras a nivel global, permitiendo a los usuarios conocer el significado de canciones en idiomas distintos al de su dispositivo.

Al tocar el ícono de traducción en la tarjeta de letras, la versión traducida aparece debajo del texto original. Esta función, disponible para usuarios gratuitos y Premium, forma parte de una expansión iniciada en 2022 que ya había llegado a más de 25 mercados.

Con estas novedades, Spotify busca ponerse al día frente a sus competidores y convertir las letras en un elemento diferenciador, mientras los usuarios siguen esperando otras funciones anunciadas, como el audio Lossless, que aún no tiene fecha de lanzamiento.