Viral

¿Memoria llena en tu teléfono? Ubica la papelera oculta de WhatsApp y recupera almacenamiento

Una guía práctica explica cómo gestionar archivos acumulados, mejorar el rendimiento del dispositivo y prevenir fallas por la saturación digital

Feb. 05, 2026
La acumulación de archivos en WhatsApp puede reducir el espacio disponible y afectar el rendimiento del celular
WhatsApp se ha convertido en una de las aplicaciones que más espacio ocupa en los celulares, principalmente por la acumulación constante de archivos multimedia. En 2026, muchas personas aún desconocen que la plataforma cuenta con una herramienta interna que permite identificar y eliminar contenido innecesario de forma sencilla.

Para liberar espacio en el celular, es necesario ingresar a los ajustes de WhatsApp y dirigirse al apartado de almacenamiento y datos. Desde ahí, la opción de administración de almacenamiento permite visualizar qué archivos están ocupando mayor espacio dentro del dispositivo.

Esta sección actúa como una especie de papelera, donde se concentran videos, imágenes, audios y documentos pesados que pueden eliminarse sin afectar el funcionamiento básico de la aplicación ni los mensajes de texto.

PASO A PASO PARA ELIMINAR ARCHIVOS INNECESARIOS

  • Abrir la aplicación de WhatsApp.
  • Ingresar al menú de ajustes.
  • Seleccionar almacenamiento y datos.
  • Entrar en administración de almacenamiento y elegir archivos de más de 5 MB.
  • Marcar los elementos que se desean borrar.
  • Pulsar el ícono de la papelera.
  • Confirmar la eliminación de los elementos seleccionados.

¿CÓMO EVITAR QUE WHATSAPP CONSUMA TANTO ESPACIO?

El alto consumo de almacenamiento se debe a la descarga automática de imágenes, videos, notas de voz, documentos y stickers que se reciben a diario, tanto en chats individuales como en conversaciones grupales. Estos últimos suelen ser una de las principales causas de saturación, ya que concentran un flujo constante de archivos multimedia.

Además, los contenidos en alta resolución ocupan más memoria y, al reenviar archivos o descargarlos varias veces, se generan copias duplicadas que incrementan el peso total de la aplicación. A esto se suma el respaldo automático en la nube, que en algunos casos guarda copias locales de manera temporal.

Cuando la memoria interna del celular se encuentra casi llena, el dispositivo comienza a presentar fallas en su funcionamiento. Esto sucede porque el sistema operativo necesita espacio disponible para crear archivos temporales, gestionar la caché y ejecutar procesos en segundo plano.

La falta de almacenamiento puede provocar lentitud al abrir aplicaciones, retrasos en la respuesta del sistema e incluso bloqueos al usar varias funciones al mismo tiempo. También dificulta la instalación de actualizaciones, lo que limita el acceso a mejoras de seguridad y nuevas herramientas.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
