ARMY convoca a vacunarse para asistir a los próximos conciertos de BTS

Ante la alta expectación por el regreso de BTS a los escenarios y los próximos tres conciertos en México en mayo 2026, el fandom del grupo, conocido como ARMY, ha comenzado a movilizarse una vez más en redes sociales.

CONVOCATORIA DE VACUNACIÓN POR ARMY EN REDES SOCIALES

MX ARMYS tomar en cuenta para los conciertos en mayo, hay que cuidarnos! pic.twitter.com/H6HZ6DdIun — Lala (@yoongillauren2) February 5, 2026

A través de plataformas como X, fans han recomendado mantener los esquemas de vacunación actualizados como una medida preventiva para poder asistir a los esperados conciertos sin contratiempos.

Aunque actualmente las restricciones sanitarias son mínimas en la mayoría de los países, ARMY ha recordado que los eventos masivos suelen estar sujetos a lineamientos de salud pública. Además, en México se ha registrado un repunte en los casos de sarampión.

Los próximos conciertos de BTS reunirán a decenas de miles de personas, por lo que la prevención sigue siendo clave para evitar cancelaciones o restricciones de último momento. Vacunarse, señalan, no solo es una decisión personal, sino una acción colectiva.

Esta postura sigue la influencia de los mensajes de los ídolos surcoreanos, pues en 2021, BTS participó en la Asamblea General de la ONU, donde promovió la vacunación contra el COVID-19, calificando a las vacunas como "un boleto para volver a encontrarnos con nuestros fans".

Ese importante mensaje por la salud mundial quedó profundamente arraigado en su fandom, que desde entonces ha replicado la idea de que el cuidado sanitario es parte del compromiso como seguidor del grupo.

MOVIMIENTOS IMPULSADOS POR ARMY

La iniciativa actual se suma a una larga lista de movimientos impulsados por ARMY a nivel global. El fandom ha demostrado en múltiples ocasiones que su organización trasciende lo musical.

Un ejemplo claro ocurrió durante las protestas del movimiento Black Lives Matter, cuando fans coordinaron acciones digitales para derribar cuentas policiales que exponían a manifestantes, protegiendo así su identidad y seguridad.

En México, ARMY también ha tenido un rol activo en la reciente movilización contra Ocesa y Ticketmaster, denunciando los altos costos y la falta de transparencia en la venta de boletos para conciertos, incluido BTS.

A través de campañas en redes sociales, exigieron procesos más justos y claros, logrando visibilizar el descontento de miles de consumidores. Además, el impacto social del fandom se extiende incluso a causas ambientales.

En Perú, fanáticos de BTS han participado en jornadas de reforestación con la intención simbólica de que los artistas encuentren un entorno más verde al visitar el país. La acción, aunque sencilla, refuerza el mensaje de que ARMY no solo espera a BTS, sino que actúa en coherencia con valores de bienestar común.

Una vez más, el fandom demuestra que ser ARMY implica organización, conciencia social y acción colectiva, basados en la ideología que los artistas a través de su música transmiten a sus seguidores. Porque sí, quieren ver a BTS... pero también quieren llegar juntos, sanos y en una sociedad un poco mejor.