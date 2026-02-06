Sheinbaum afirma que denuncias de empresarios llevaron a la detención del alcalde de Tequila

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Durante la conferencia matutina de este viernes 6 de febrero, realizada desde Michoacán como parte de su gira nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, se pronunció sobre la detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco.

¿QUÉ MOTIVÓ LA DETENCIÓN DEL ALCALDE DE TEQUILA?

La mandataria subrayó que el proceso no responde a motivaciones políticas, sino a denuncias ciudadanas respaldadas con pruebas que derivaron en una investigación formal por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sheinbaum explicó que las indagatorias que forman parte del llamado Operativo Enjambre surgen a partir de acusaciones presentadas ante el gabinete de seguridad, las cuales, al contar con elementos suficientes, permiten la apertura de carpetas de investigación y la posterior solicitud de órdenes de aprehensión ante jueces federales. En este caso, precisó, el procedimiento siguió exactamente ese cauce legal.

Sheinbaum detalló que el gobierno federal recibió múltiples denuncias de ciudadanos y empresarios del municipio de Tequila, quienes señalaron al edil por diversas irregularidades, entre ellas presuntos actos de extorsión contra el sector empresarial, particularmente negocios vinculados a la actividad turística y productiva de la región.

A partir de estas quejas, la fiscalía inició las investigaciones correspondientes que culminaron en la detención del alcalde. La presidenta fue enfática al señalar que el hecho de que el funcionario pertenezca a Morena no implica ningún tipo de protección política.

"Ningún partido, y menos Morena, puede ser un paraguas para delinquir o corromperse", afirmó, al tiempo que recalcó que la ley debe aplicarse por igual a cualquier persona, sea o no servidor público.

COMPROMISO DEL GOBIERNO FEDERAL CONTRA LA CORRUPCIÓN

Asimismo, Sheinbaum recordó que toda persona detenida tiene derecho a un debido proceso, por lo que será durante el juicio cuando el acusado pueda demostrar su inocencia, mientras que corresponderá al juez determinar su responsabilidad y, en su caso, las sanciones correspondientes.

Finalmente, la mandataria reiteró que su administración mantendrá una postura de cero tolerancia a la corrupción, y que las investigaciones que se desprenden de denuncias ciudadanas con sustento legal seguirán su curso, sin distinción de cargos o afiliaciones políticas, como parte del compromiso del gobierno federal con el combate a la impunidad.