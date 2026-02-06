Marilyn "N", la falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por usurpación de funciones

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Marilyn "N", señalada como falsa psiquiatra en el estado de Puebla, fue vinculada a proceso por el delito de usurpación de funciones, luego de que autoridades acreditaran que brindó atención psiquiátrica y prescribió medicamentos controlados sin contar con la acreditación profesional correspondiente.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla, durante la Audiencia Inicial se expusieron diversos datos de prueba que permitieron a la autoridad judicial determinar la vinculación a proceso de la imputada, tras analizar al menos dos casos denunciados formalmente por pacientes que acudieron a consulta con Marilyn "N".

CASOS DENUNCIADOS Y MEDIDAS JUDICIALES

En el primer caso, una mujer denunciante manifestó ante el agente del Ministerio Público que el 11 de marzo de 2019 acudió a un consultorio ubicado en la calle 16 Sur número 1308, en la colonia Azcárate de la ciudad de Puebla.

En dicho lugar, la hoy imputada presuntamente le realizó un diagnóstico de un trastorno mental y le suministró medicamento de uso controlado, sin contar con la cédula profesional ni la especialidad requerida para ejercer la psiquiatría.

El segundo caso corresponde a una denuncia presentada por una víctima que señaló que el 29 de agosto de 2024 acudió al consultorio número 1706, localizado en el piso 17 de las Torres Médicas II, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en el municipio de San Andrés Cholula.

En ese sitio, Marilyn "N" presuntamente diagnosticó a la paciente con ansiedad y depresión, además de prescribirle un tratamiento médico por un periodo aproximado de cinco meses. Ambas acusaciones fueron integradas en carpetas de investigación y posteriormente judicializadas.

Durante la audiencia, el Juez de Control valoró los elementos presentados por la Fiscalía, entre los que se incluyeron testimonios y documentación que sustentaron la imputación por usurpación de funciones y presunta prescripción indebida de medicamentos.

Como resultado, la autoridad judicial determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Marilyn "N" deberá permanecer privada de la libertad mientras se desarrolla el proceso penal en su contra.

La Fiscalía de Puebla informó que las investigaciones continúan abiertas, ya que no se descarta la existencia de más víctimas relacionadas con estos hechos.