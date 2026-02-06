VIDEO | "Pásame el cuchillo": Joven expone cómo su madre y su abuela la amenazan con matarla

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El nombre de Itzany Jiménez, una joven de 24 años originaria de la Ciudad de México, se ha vuelto tendencia en redes sociales tras la difusión de videos, fotografías y audios que documentan presuntos episodios de violencia intrafamiliar, amenazas de muerte y agresiones físicas ejercidas, según su testimonio, por su propia madre y su abuela.

En los materiales que comenzaron a circular hace unos días, se observa a dos mujeres identificadas como Mónica Rocío, su madre, y Silvia Carolina, su abuela increpándola dentro del comedor de la vivienda familiar.

"LA VOY A MATAR" MADRE DE ITZANY LA AMENAZA CON CUCHILLO

En uno de los videos más sensibles, se escucha a la madre pedirle a la abuela un cuchillo con la intención de quitarle la vida a su hija, hecho que generó una fuerte reacción de indignación en redes sociales.

Además de los videos, Itzany compartió imágenes de moretones, rasguños y heridas, así como relatos de agresiones físicas, psicológicas y amenazas constantes.

En entrevista con medios nacionales, la joven, quien prefiere ser llamada "Nan", explicó que decidió hacer público su caso por desesperación y miedo, pues tras la viralización, asegura que las agresiones y amenazas no han cesado, sino que se han intensificado.

DENUNCIA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Nan detalló que desde 2020 existe una denuncia formal ante la Fiscalía de Investigación Territorial de la alcaldía Benito Juárez y que cuenta con medidas de protección. Sin embargo, afirma que estas no han sido suficientes para frenar la violencia, incluso después de haber dejado de vivir con sus presuntas agresoras.

La joven también relató que la violencia comenzó desde su infancia, luego del abandono de su padre al momento de su nacimiento, hecho que su madre le ha reprochado durante años.

Entre los episodios más graves, Itzany menciona la administración indebida de medicamentos, golpes, amenazas de muerte y humillaciones públicas, incluso frente a compañeros de estudios y amistades.

#seguridad ? sonido original - elheraldodemexico @elheraldodemexico Te presentamos la historia de Itzany Jiménez, joven que utilizó las redes sociales para denunciar que era víctima de violencia intrafamiliar. Comparte este video para que su historia llegue a más personas y juntos podamos ayudarla. #feminismo

Otro elemento preocupante es que, tras exponer su historia, las amenazas ahora incluyen a sus mascotas, así como advertencias de acudir a instancias legales para incriminarla falsamente o buscarla en su lugar de trabajo y espacios públicos.

Ante este escenario, Itzany decidió compartir su caso con la creadora de contenido Fernanda Phalf (@reasdeturquesa) para amplificar su voz y buscar protección social. "Lo único que quiero es vivir tranquila, segura y sin miedo", expresó.

El caso de Itzany Jiménez ha reavivado el debate sobre la violencia intrafamiliar en México, la efectividad de las medidas de protección y el papel de las redes sociales como herramienta de visibilización cuando las instituciones no logran contener el riesgo.