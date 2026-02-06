  • 24° C
  • Ciudad Obregón
  • Viernes, 6 De Febrero Del 2026
SÍGUENOS
Nacional / México

Ejecutan a Santiago Gallón, narco detrás del asesinato de Andrés Escobar tras polémico autogol

El histórico caso que marcó al fútbol colombiano revive tras la muerte violenta del reconocido criminal vinculado a la tragedia de 1994

Feb. 06, 2026
El presunto narcotraficante Santiago Gallón Henao, vinculado al asesinato de Andrés Escobar y reavivando la memoria del histórico crimen que conmocionó a Colombia
El presunto narcotraficante Santiago Gallón Henao, vinculado al asesinato de Andrés Escobar y reavivando la memoria del histórico crimen que conmocionó a Colombia

Andrés Escobar Saldarriaga de 27 años, regresaba al país tras la eliminación de Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994, en parte por un autogol suyo en el partido contra el equipo anfitrión, que fue decisivo para el resultado del equipo.

La noche del crimen sucedió tras la eliminación de Colombia en el Mundial de Estados Unidos, cuyo desenlace estuvo marcado por un autogol de Escobar.

El futbolista regresó a Colombia pese a las advertencias de su familia, que le solicitó permanecer en Estados Unidos. Después de salir de la discoteca Padua en Medellín, Escobar fue increpado por los hermanos Gallón Henao, ambos conocidos caballistas.

Lo insultaron por el autogol y, tras exigir respeto, recibió una amenaza: "Usted no sabe con quién se está metiendo", antes de que Muñoz Castro abriera fuego. Aunque el autor material fue el chofer Humberto Muñoz Castro, quien fue condenado (11 años por homicidio agravado), los hermanos Gallón Henao recibieron una sentencia de apenas 15 meses por encubrimiento y obstrucción a la justicia, lo que generó indignación en la opinión pública por impunidad.

EL ASESINATO DE SANTIAGO GALLÓN HENAO EN MÉXICO

Décadas después, en febrero de 2026, una nueva noticia sacudió el panorama criminal y mediático: Santiago Gallón Henao fue asesinado en México.

Según fuentes ministeriales del Estado de México, el cuerpo del presunto narco fue hallado con signos de violencia el 4 de febrero en el municipio de Huixquilucan, dentro de la zona conurbada de la Ciudad de México.

Gallón Henao, quien vivía legalmente en México desde 2019 tras haber salido libre por vencimiento de términos de procesos judiciales, había sido además incluido en la llamada "Lista Clinton" de EE. UU. por presuntos vínculos con redes de narcotráfico, lavado de activos y financiamiento de estructuras armadas en Colombia.

¿QUIÉN PODRÍA ESTAR DETRÁS?

Algunas fuentes apuntan a que su muerte estaría relacionada con ajustes de cuentas entre cárteles, con hipótesis que involucran a líderes criminales que operan en México; sin embargo, esto aún está siendo investigado por autoridades locales.

El asesinato de Gallón Henao ha reabierto debates en Colombia, pues su figura ha sido recordada no solo por estar ligada al caso de Escobar, sino también por su historial de vínculos con narcotráfico y estructuras paramilitares, que incluso fue citado recientemente por el presidente colombiano como un ejemplo de las raíces de la violencia organizada en el país.

Fernanda Rodríguez
Fernanda Rodríguez
Contenido Relacionado
Omar García Harfuch confirma detención de 30 miembros de Los Salazar en operativo en Querétaro
Nacional / México

Omar García Harfuch confirma detención de 30 miembros de Los Salazar en operativo en Querétaro

Febrero 06, 2026

Las autoridades informaron que fueron detenidos 21 hombres y nueve mujeres, todos presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa

VIDEO | "Pásame el cuchillo": Joven expone cómo su madre y su abuela la amenazan con matarla
Nacional / México

VIDEO | "Pásame el cuchillo": Joven expone cómo su madre y su abuela la amenazan con matarla

Febrero 06, 2026

En redes sociales se difundió material donde se evidencia la violencia intrafamiliar que vive por parte de las dos mujeres en el comedor de su casa

Marilyn "N", la falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por usurpación de funciones
Nacional / México

Marilyn "N", la falsa psiquiatra de Puebla, es vinculada a proceso por usurpación de funciones

Febrero 06, 2026

La viral imputada también es señalada por prescribir medicamentos controlados sin una acreditación profesional de psiquiatría correspondiente