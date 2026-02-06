Ejecutan a Santiago Gallón, narco detrás del asesinato de Andrés Escobar tras polémico autogol

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Andrés Escobar Saldarriaga de 27 años, regresaba al país tras la eliminación de Colombia en el Mundial de Estados Unidos 1994, en parte por un autogol suyo en el partido contra el equipo anfitrión, que fue decisivo para el resultado del equipo.

La noche del crimen sucedió tras la eliminación de Colombia en el Mundial de Estados Unidos, cuyo desenlace estuvo marcado por un autogol de Escobar.

El futbolista regresó a Colombia pese a las advertencias de su familia, que le solicitó permanecer en Estados Unidos. Después de salir de la discoteca Padua en Medellín, Escobar fue increpado por los hermanos Gallón Henao, ambos conocidos caballistas.

Lo insultaron por el autogol y, tras exigir respeto, recibió una amenaza: "Usted no sabe con quién se está metiendo", antes de que Muñoz Castro abriera fuego. Aunque el autor material fue el chofer Humberto Muñoz Castro, quien fue condenado (11 años por homicidio agravado), los hermanos Gallón Henao recibieron una sentencia de apenas 15 meses por encubrimiento y obstrucción a la justicia, lo que generó indignación en la opinión pública por impunidad.

EL ASESINATO DE SANTIAGO GALLÓN HENAO EN MÉXICO

Décadas después, en febrero de 2026, una nueva noticia sacudió el panorama criminal y mediático: Santiago Gallón Henao fue asesinado en México.

Según fuentes ministeriales del Estado de México, el cuerpo del presunto narco fue hallado con signos de violencia el 4 de febrero en el municipio de Huixquilucan, dentro de la zona conurbada de la Ciudad de México.

Gallón Henao, quien vivía legalmente en México desde 2019 tras haber salido libre por vencimiento de términos de procesos judiciales, había sido además incluido en la llamada "Lista Clinton" de EE. UU. por presuntos vínculos con redes de narcotráfico, lavado de activos y financiamiento de estructuras armadas en Colombia.

¿QUIÉN PODRÍA ESTAR DETRÁS?

Algunas fuentes apuntan a que su muerte estaría relacionada con ajustes de cuentas entre cárteles, con hipótesis que involucran a líderes criminales que operan en México; sin embargo, esto aún está siendo investigado por autoridades locales.

El asesinato de Gallón Henao ha reabierto debates en Colombia, pues su figura ha sido recordada no solo por estar ligada al caso de Escobar, sino también por su historial de vínculos con narcotráfico y estructuras paramilitares, que incluso fue citado recientemente por el presidente colombiano como un ejemplo de las raíces de la violencia organizada en el país.