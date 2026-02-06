Se reaviva el caso de Marilyn N., la falsa psiquiatra, tras dos nuevos testimonios

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El caso de Marilyn N., señalada por presuntamente hacerse pasar por psiquiatra en Puebla, volvió a colocarse en el centro de la atención pública luego de que surgieran dos nuevos testimonios que derivaron en su vinculación a proceso penal.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó que la mujer enfrenta cargos por usurpación de funciones, luego de que un juez de control considerara que existen elementos suficientes para continuar con el proceso en su contra y ordenara prisión preventiva como medida cautelar.

¿DE QUÉ SE LE ACUSA A MARILYN N.?

De acuerdo con las investigaciones, Marilyn N. habría brindado atención médica especializada en salud mental sin contar con la acreditación legal como psiquiatra.

Las denuncias señalan que la imputada diagnosticó trastornos psicológicos y recetó medicamentos controlados, prácticas que únicamente pueden realizar profesionales con título y autorización vigente.

La Fiscalía precisó que los hechos ocurrieron en distintos años y consultorios, lo que refuerza la hipótesis de una conducta reiterada.

PRIMER CASO: CONSULTA EN 2019 EN LA COLONIA AZCÁRATE

El primer testimonio corresponde a una mujer que acudió el 11 de marzo de 2019 a un consultorio ubicado en la calle 16 Sur número 1308, en la colonia Azcárate, en la ciudad de Puebla.

Según su declaración ante el Ministerio Público, fue atendida por Marilyn N., quien presuntamente le diagnosticó un trastorno mental y le suministró medicamento controlado, pese a no contar con cédula profesional como psiquiatra.

SEGUNDO CASO: ATENCIÓN EN 2024 EN SAN ANDRÉS CHOLULA

El segundo caso se remonta al 29 de agosto de 2024, cuando otra víctima acudió al consultorio 1706 del piso 17 de las Torres Médicas II, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, en San Andrés Cholula.

La denunciante afirmó que Marilyn N. le diagnosticó ansiedad y depresión, y le proporcionó un tratamiento médico durante aproximadamente cinco meses, lo que encendió las alertas de las autoridades sanitarias y judiciales.

¿QUÉ RESOLVIÓ EL JUEZ?

Tras la judicialización de ambas carpetas de investigación, la Fiscalía presentó diversos datos de prueba durante la audiencia inicial.

Luego de analizarlos, el juez de control determinó vincular a proceso a Marilyn N. como probable responsable del delito de usurpación de funciones y ordenó prisión preventiva, mientras se desarrolla el proceso penal.

¿QUÉ ES LA USURPACIÓN DE FUNCIONES EN EL ÁMBITO MÉDICO?

La usurpación de funciones ocurre cuando una persona ejerce actividades profesionales sin contar con el título, cédula o autorización legal correspondiente.

En el ámbito médico, este delito puede implicar:

Diagnosticar enfermedades sin acreditación profesional

Recetar medicamentos controlados sin licencia médica

Brindar tratamientos especializados sin certificación

Las autoridades advierten que este tipo de prácticas representa un riesgo directo para la salud de los pacientes, especialmente cuando se trata de fármacos de uso controlado.

QUÉ SIGUE EN EL PROCESO LEGAL

La vinculación a proceso no representa una sentencia definitiva. El caso continuará en la etapa de investigación complementaria, periodo en el que se podrán recabar más pruebas y testimonios.

La Fiscalía de Puebla informó que las indagatorias siguen abiertas para determinar si existen más posibles víctimas relacionadas con la presunta práctica médica sin autorización.

UN CASO QUE GENERÓ POLÉMICA NACIONAL

El caso de Marilyn N. salió a la luz pública en 2024, provocando indignación a nivel nacional luego de que se revelara que habría atendido a numerosos pacientes y recetado medicamentos que solo pueden prescribirse con receta médica autorizada.

¿QUÉ AFIRMABA MARILYN COTE?

En declaraciones previas, Marilyn N., también conocida como Marilyn Cote, aseguraba haber egresado del supuesto "Centro de Desórdenes Mentales de la Universidad de Oslo".

Además, prometía tratamientos para la depresión con resultados en solo ocho días y afirmaba contar con autorización para prescribir medicamentos controlados, afirmaciones que ahora forman parte de las líneas de investigación.