Carnaval de Pachuca: esto es todo lo que debes saber antes de asistir al evento

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La ciudad de Pachuca está lista para vivir una de sus celebraciones más esperadas. Este sábado 7 de febrero, la capital de Hidalgo se llenará de color, música y tradición con el desfile del Carnaval 2026, un evento que reunirá a cientos de comparsas provenientes de distintos municipios del estado y que atraerá a miles de asistentes.

Para disfrutar la experiencia sin contratiempos, es importante conocer la ruta, los horarios y las afectaciones viales que habrá durante la jornada.

UN CARNAVAL QUE CELEBRA LA IDENTIDAD DE HIDALGO

De acuerdo con la Secretaría de Turismo estatal, la edición 2026 del carnaval contará con la participación de 33 trajes tradicionales, representativos de regiones como la Huasteca, el Altiplano, el Valle del Mezquital y la zona Otomí-Tepehua, entre otras.

A esta riqueza cultural se suma la participación especial del estado de Guerrero, además de danzantes provenientes del Estado de México. En total, más de 2 mil personas, incluyendo músicos, formarán parte del desfile que recorrerá las principales calles de Pachuca.

¿CUÁL SERÁ LA RUTA DEL DESFILE DEL CARNAVAL DE PACHUCA?

El evento, que este año lleva por nombre "Es tiempo de carnaval", fue planeado para recorrer puntos emblemáticos de la ciudad y permitir que el público pueda disfrutar de las comparsas a lo largo del trayecto.

El desfile abarcará siete calles principales y dará inicio alrededor de las 12 horas, con una duración estimada hasta las 18 horas o más, dependiendo del ritmo del contingente.

El recorrido comenzará en el Estadio Revolución, avanzará por la calle Justo Sierra y se incorporará a la avenida Revolución, uno de los mejores puntos para apreciar a los danzantes caracterizados como aztecas, ahuehuetes, comanches, viejitos, monos y otros personajes tradicionales.

Posteriormente, el carnaval continuará por las calles Ignacio Allende y Mariano Matamoros hasta llegar a la Plaza Independencia, donde el Reloj Monumental será testigo de bailes y presentaciones especiales.

El contingente seguirá por Juan C. Doria, tomará Vicente Guerrero y culminará en la Plaza Juárez, donde se mantendrá el ambiente festivo con diversas actividades abiertas al público.

GASTRONOMÍA Y ARTESANÍAS PARA LOS ASISTENTES

En la Plaza Juárez se instalarán pabellones gastronómicos y artesanales, con la participación de municipios de Hidalgo que ofrecerán platillos típicos y productos representativos de la entidad.

La invitación es a disfrutar de la comida tradicional hidalguense, así como de la venta de artesanías y mercancía relacionada con el carnaval.

AFECTACIONES VIALES Y CAMBIOS EN EL TRANSPORTE PÚBLICO

Aunque el ambiente festivo será el protagonista, las autoridades advirtieron que habrá afectaciones al tránsito, principalmente en el centro de la ciudad.

Las rutas de combis modificarán su circulación, por lo que se recomienda salir con tiempo y planear los traslados. En coordinación con la Secretaría de Movilidad y Transporte, se habilitaron vías alternas como Cuauhtémoc, Colegio Militar, Ignacio Trigueros, Mariano Abasolo, Fernando Soto, Río de las Avenidas, viaducto Nuevo Hidalgo, Francisco I. Madero, Ocampo e Hidalgo.

ESTACIONES DEL TUZOBÚS QUE ESTARÁN CERRADAS

El sistema Tuzobús informó que al menos seis estaciones del centro permanecerán cerradas desde las 11 hasta las 18 horas, o incluso más tarde, dependiendo de la duración del desfile.

Entre las estaciones que suspenderán servicio se encuentran Centro, Miguel Alemán y Revolución, por lo que se recomienda tomar previsiones y considerar rutas alternas.

RECOMENDACIONES PARA DISFRUTAR EL CARNAVAL

Las autoridades sugieren llegar con anticipación, usar transporte alternativo cuando sea posible y mantenerse informado sobre los cierres viales. Con una buena planeación, el Carnaval de Pachuca 2026 promete ser una experiencia llena de tradición, cultura y convivencia familiar.