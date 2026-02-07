Ricardo Salinas Pliego aclara su relación con Jeffrey Epstein y explica cómo lo conoció

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

El empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego volvió a colocarse en el centro de la conversación pública luego de responder, desde su cuenta de X, a señalamientos que lo vinculan con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, pederasta convicto cuyo caso sigue generando repercusiones internacionales.

SALINAS PLIEGO Y KYBERNUS

La polémica se desató tras un encuentro que Salinas Pliego sostuvo el viernes 6 de febrero con jóvenes del programa Kybernus, perteneciente al centro que lleva su nombre.

Durante la actividad, el empresario compartió un mensaje en el que convocó a los asistentes a participar en lo que calificó como una tarea "titánica" para reconstruir el país. El video del evento fue publicado en redes sociales y provocó reacciones inmediatas.

¿RICARDO SALINAS PLIEGO ERA AMIGO DE EPSTEIN? EL EMPRESARIO ACLARA

Entre los comentarios, un usuario advirtió: "¡Aguas jóvenes! Fue amigo de Epstein". Ante ello, Salinas Pliego respondió de forma directa el sábado 7 de febrero, negando cualquier relación personal con Epstein.

"No, no fui amigo de Epstein; sí coincidimos en la misma cena una vez, pero nada más. De quien si dije que era mi amigo, y me avergüenzo porque le ayudé mucho: comimos juntos y nos reunimos cientos de veces. Es el Peje. Hay fotos, videos y documentos de eso", escribió en su respuesta.

En el mismo mensaje, el empresario explicó cómo fue su encuentro: "Comimos juntos y nos reunimos cientos de veces... Hay fotos, videos y documentos de eso", afirmó, agregando que preferiría ser relacionado con Epstein por una coincidencia social que con el mandatario por haberlo apoyado políticamente. Incluso señaló que ya ofreció disculpas a México por ello.

Menciones de Salinas Pliego en archivos del caso Epstein

En paralelo, el nombre de Ricardo Salinas Pliego aparece en 26 documentos relacionados con la investigación del caso Epstein, de acuerdo con archivos liberados el 30 de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, según reportó SPR Informa.

Es fundamental precisar que no existe ninguna acusación ni señalamiento legal contra el empresario mexicano. Las menciones corresponden exclusivamente a correos electrónicos y comunicaciones internas, principalmente vinculadas a invitaciones a cenas privadas, conferencias, encuentros intelectuales y eventos organizados entre 2010 y 2018, sobre todo entre 2011 y 2014.

RICARDO SALINAS PLIEGO EN LOS ARCHIVOS DE EPSTEIN

La mayoría de los correos fueron enviados por John Brockman, agente literario y fundador de la organización Edge, una red que reúne a empresarios, científicos e intelectuales de alto perfil. En esos mismos intercambios aparecen figuras como Jeff Bezos, Elon Musk y el propio Epstein.

También se identifican al menos dos correos enviados por Epstein cuyo contenido permanece confidencial. Hasta ahora, los datos verificables indican que la relación de Salinas Pliego con Epstein se limita a menciones circunstanciales en redes de contacto, sin evidencia de conductas ilícitas ni investigaciones en su contra.