Voraz incendio arrasa con casi 200 autos en corralón de la Fiscalía de Tlaxcala

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

Un incendio de gran magnitud se registró la mañana del sábado en un corralón perteneciente a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala (FGJE), ubicado en el municipio de Tzompantepec, donde al menos 184 vehículos fueron completamente consumidos por las llamas. El siniestro generó una intensa movilización de cuerpos de emergencia y una extensa columna de humo que pudo observarse a varios kilómetros de distancia.

De acuerdo con reportes preliminares de corporaciones de seguridad, el fuego habría iniciado poco después de las 10:30 horas, presuntamente como consecuencia de una quema de pastizales en las inmediaciones del predio, lo que provocó que las llamas se propagaran rápidamente hacia el área donde se encontraban resguardadas las unidades. Tras el reporte al número de emergencias 911, elementos de Bomberos, Protección Civil y policías de los tres órdenes de Gobierno acudieron al sitio para atender la contingencia.

Las labores para sofocar el incendio se extendieron por más de cinco horas, debido a la intensidad del fuego y a la gran cantidad de material inflamable presente en el lugar. Fue cerca de las 16:00 horas cuando la FGJE informó que la emergencia había sido controlada, sin que se reportaran personas lesionadas ni víctimas fatales, únicamente daños materiales de consideración.

La fiscal general del Estado, Ernestina Carro Roldán, dio a conocer que se inició una carpeta de investigación con el objetivo de esclarecer las causas del incendio y deslindar responsabilidades. Detalló que personal del Ministerio Público, la Policía de Investigación y peritos especializados realizarán las diligencias correspondientes para determinar con precisión el origen del siniestro.

De manera preliminar, la fiscal explicó que el fuego afectó principalmente la primera sección del corralón, donde se encontraban almacenados vehículos y motocicletas con más de una década de antigüedad, bajo resguardo institucional desde la época en que la dependencia operaba como Procuraduría General de Justicia del Estado. En total, esa área albergaba alrededor de 600 unidades, de las cuales 184 resultaron con pérdida total.

En contraste, la segunda franja del depósito vehicular no presentó afectaciones, logrando salvaguardar aproximadamente 425 automóviles y motocicletas. Las autoridades reiteraron que no fue necesaria la evacuación de poblaciones cercanas y que se mantendrá vigilancia en la zona mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos.