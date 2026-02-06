CDMX prepara tributo a Juan Gabriel con lengua de señas: fechas y lugar del evento

Generar resumen Resumen y análisis automáticos realizados con Inteligencia Artificial Resumen + Puntos clave + Destacados + Datos + FAQ + Preguntas + ¿Fue útil este resumen? Este resumen y su análisis fueron generados con apoyo de Inteligencia Artificial. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo. Desarrollado por SACS IA

La Ciudad de México se prepara para rendir homenaje a uno de los artistas más queridos de la música mexicana con un evento que combina memoria, música e inclusión. Bajo el nombre "Tributo al Divo de Juárez", la Alcaldía Álvaro Obregón anunció un concierto interpretado completamente en lengua de señas, una propuesta que busca acercar la cultura a la comunidad sorda y, al mismo tiempo, sensibilizar al público en general sobre la importancia de la accesibilidad cultural.

El evento celebra el legado de Juan Gabriel, pero también envía un mensaje claro: la cultura debe ser un espacio donde todas las personas puedan participar sin barreras.

¿CUÁNDO Y DÓNDE SERÁ EL CONCIERTO EN LENGUA DE SEÑAS?

El homenaje se llevará a cabo el viernes 21 de febrero, a las 14:00 horas, en el Centro Cultural San Ángel, ubicado en la Alcaldía Álvaro Obregón.

La entrada será gratuita, sin necesidad de registro previo ni boletos, con el objetivo de facilitar la asistencia de personas de todas las edades y contextos sociales.

Este concierto forma parte del programa "Construyendo Comunidad", impulsado durante la administración 2024–2027, que promueve actividades culturales accesibles dentro del espacio público de la capital.

UN TRIBUTO PENSADO PARA LA INCLUSIÓN

El concierto será interpretado en su totalidad en lengua de señas, lo que permitirá que personas sordas puedan comprender, sentir y vivir la experiencia musical de manera plena.

Esta iniciativa responde a una visión de política cultural que reconoce la lengua de señas como una forma legítima de expresión artística y comunicación. Su integración en eventos públicos contribuye a:

Garantizar el acceso equitativo a la cultura

a la Reconocer la diversidad lingüística en la CDMX

en la Fomentar la participación de la comunidad sorda en espacios culturales

de la en espacios culturales Generar conciencia sobre la accesibilidad en actividades públicas

sobre la en El legado de Juan Gabriel que inspira el homenaje

El tributo celebra la vida y obra de Alberto Aguilera Valadez, conocido mundialmente como Juan Gabriel, originario de Parácuaro, Michoacán. Su música marcó a varias generaciones y cruzó fronteras, con más de 100 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera.

Durante el concierto se interpretarán algunas de sus canciones más emblemáticas, entre ellas:

Amor eterno

Querida

Se me olvidó otra vez

Estas piezas forman parte de un repertorio de más de mil 800 composiciones, muchas de ellas creadas sin formación musical académica, ya que el cantautor componía de oído y memoria, un rasgo que definió su estilo único.

LA LENGUA DE SEÑAS Y SU PAPEL EN LA CULTURA PÚBLICA

Incorporar la lengua de señas en actividades artísticas no es solo un gesto simbólico, sino una acción concreta para garantizar los derechos culturales de las personas sordas.

En la Ciudad de México, este tipo de iniciativas ayudan a construir una cultura más accesible, donde la información, el arte y el entretenimiento puedan compartirse sin exclusiones. Además, contribuyen a visibilizar y valorar la lengua de señas como parte del entorno cultural de la capital.

UN HOMENAJE QUE VA MÁS ALLÁ DE LA MÚSICA

Con este tributo, la Alcaldía Álvaro Obregón busca mantener vivo el legado de Juan Gabriel, fallecido en 2016, a través de una experiencia cultural abierta, incluyente y significativa.

El concierto no solo recuerda la trayectoria de uno de los artistas más representativos de México, sino que también refuerza la idea de que la cultura puede y debe ser un espacio donde todas las personas participen en igualdad de condiciones.