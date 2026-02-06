  • 24° C
Itatí Cantoral revive a Soraya Montenegro en comercial del Super Bowl junto a Melissa McCarthy

La marca de maquillaje Elf apostó por el humor, el melodrama y la nostalgia televisiva para conquistar a la audiencia con un comercial del Super Bowl

Feb. 06, 2026
El Super Bowl LX no solo promete espectáculo dentro del campo, sino también fuera de él. A días de celebrarse el evento deportivo más visto del año, las marcas han comenzado a liberar sus campañas publicitarias más ambiciosas, y una de las que ya genera conversación en redes sociales es el comercial protagonizado por la actriz mexicana Itatí Cantoral y la comediante estadounidense Melissa McCarthy, el cual rinde homenaje al melodrama de las telenovelas mexicanas.

Como es tradición, las marcas aprovechan el impacto global del Super Bowl para lanzar anuncios de alto perfil. Tan solo un espacio de 30 segundos durante la transmisión del partido puede alcanzar un costo aproximado de 8 millones de dólares, lo que convierte a estos comerciales en auténticos eventos culturales. En esta ocasión, la marca de maquillaje Elf apostó por el humor, el melodrama y la nostalgia televisiva para conquistar a la audiencia.

El anuncio, titulado “Melissa”, rinde homenaje a las clásicas telenovelas mexicanas. La historia gira en torno a un accidente automovilístico que sufre Melissa McCarthy, el cual la lleva al hospital, donde debe aprender español para “el gran show”.

En su proceso de recuperación, la actriz practica el idioma utilizando recursos populares de la cultura latina, como la icónica silla de plástico y el sombrero conocido como “pava”, elementos que recuerdan incluso al estilo visual que ha usado Bad Bunny en algunas de sus presentaciones.

Durante su estancia en el hospital, McCarthy se enamora de un doctor latino que la atiende con un peculiar tratamiento basado en el nuevo gloss de Elf, el cual, según la trama, la hace verse y hablar mejor. Sin embargo, como en toda buena telenovela, el amor no puede florecer sin obstáculos.

Ahí entra Itatí Cantoral, quien revive a uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana: Soraya Montenegro, la inolvidable villana de María la del Barrio. Con su característico dramatismo, Cantoral encarna a la enfermera que hará todo lo posible por impedir el romance entre el doctor y “Melissa”, desatando escenas cargadas de humor bilingüe y exageración melodramática.

La presencia de Itatí Cantoral no es casual. Su personaje y, en particular, la famosa escena de la “Maldita lisiada” trascendieron fronteras y se convirtieron en un fenómeno cultural en Estados Unidos, dando origen incluso al popular meme “cries in Spanish”. Esta relevancia cultural es uno de los pilares del comercial, que juega con la nostalgia y el reconocimiento inmediato del público.

En redes sociales ya se ha viralizado un adelanto del anuncio, donde se aprecia el tono de drama telenovelesco mezclado con comedia, lo que ha generado altas expectativas entre los usuarios. Además, se confirmó que la historia tendrá una segunda parte que será transmitida durante el Super Bowl LX.

A través de su cuenta oficial, Itatí Cantoral compartió imágenes del detrás de cámaras de esta campaña internacional y celebró su participación en el evento deportivo más visto del año: “Nos vemos en el Super Bowl. Gracias Elf, escribió la actriz.

Jhoanna Ontiveros Peraza
Jhoanna Ontiveros Peraza

Licenciada en Ciencias y Técnicas de la Comunicación en la Universidad Vizcaya de las Américas. Redactora en el Diario del Yaqui, cubro las secciones de Nacional, Finanzas y Farándula.

